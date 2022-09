annonse

Handelen med Russland er nå på vei tilbake til normale tall, etter et fall som sammenfalt med invasjonen av Ukraina.

Norge er et av få land i Europa som har økt eksporten til Russland etter invasjonen av Ukraina, skriver E24.

Dette fremgår av en sammenstilling av SSB-tall i en fersk rapport fra analyseselskapet Corisk.

Eksporten fra Norge til Russland i mai og juni var derfor nesten oppe på et normalt nivå for årstiden, til tross for sanksjonene mot Russland. Det kommer frem i rapporten at Norge er det landet i Norden som har opprettholdt mest av handelen med Russland, hvor de tre andre nordiske landene har en betydelig sterkere reduksjon i handelen enn Norge.

Fra februar til juni 2022 har Norge økt eksporten til Russland med 7,5 prosent. Fra første til andre kvartal 2022 er økningen på 28,5 prosent.

Erlend Bollman Bjørtvedt, som har stiftet Corisk, påpeker at Norges handel med Russland er mindre rammet av sanksjonene enn andre.

– Noen land har nesten stoppet all handel med Russland, mens andre land har økt handelen med Russland betydelig. Det tyder på at sanksjonene ikke er tydelige nok, at regjeringene har ulikt syn på hvor tøft man skal håndheve sanksjonene, sier Bjørtved til E24.

