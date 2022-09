annonse

Dronning Elizabeth II er død. Høyt respektert og dypt elsket, gjennom generasjoner på tronen. Måtte hun hvile i fred. Ikke minst fra all verdens woke og idioti – som resten av oss sitter igjen med.

En trenger ikke være rojalist for å kjenne på tap og et tomrom. Men enkelte gikk nok litt for langt motsatt vei og hadde annet å si om dronningens bortgang:

– Den originale kolonisten er død. Håper du brenner i helvete for det du og forfedrene dine gjorde, skrev Rawdah Mohamed på Instagram-storyen sin.

Den norske modellen og tidligere moteredaktøren for Skandinaviske Vogue la virkelig lite i mellom. Subjekt omtalte først saken og publiserte skjermbilder av utsagnene. Kulturmagasinet skal også ha kontaktet både modellen og hennes manager, men uten å få noen kommentar til svineriet:

Min empati er med de 19 afrikanske og karibiske landene som ble herjet og slavebundet. (…) Alle svarte som nå poster kondolanser er idioter.

Ikke alle syntes dette var helt innafor, nei. Men svaret fra Mohamed lød at «heksen er død og hjernen din er fortsatt kolonisert». Bare for å legge til at hun skulle ønske dronningen døde noen dager senere, altså på bursdagen hennes. «Jeg kan ikke tenke meg noen bedre gave. Forfedre får hevn!»

Resetts egen Maria Zähler advarer treffende mot å godta historisk, kollektivisert skyld og å la dyrkelsen av slikt rasehat passere:

Det Rawdah Mohamed gir uttrykk for er et helt vanlig syn i flere miljøer, også blant såkalte «antirasister». Og nordmenn går ikke klar av det. Også nordmenn er forferdelige undertrykkere, fordi nordmenn er «hvite». Vi kan aldri undertrykkes, i denne tankerekke. Det som er så farlig med denne typen rasehat er at det står uimotsagt.

«Komponist suspendert på grunn av tweet som støtter Rowlings kjønnssyn»

Da er rase unnagjort, så nå gjenstår bare kjønn og sånn. The Sunday Time skriver at en Bafta-nominert komponist, Christian Henson, er suspendert fra selskapet han selv var med å grunnlegge. Hvorfor? Joda, etter å ha uttrykt støtte til JK Rowling og «hennes syn på transpersoner». Bakgrunnen er at rundt 1000 familier er ventet å tilslutte seg et medisinsk massesøksmål mot Tavistocks kjønnsklinikk i London, som angivelig har feildiagnostisert og feilbehandlet sårbare barn og unge.

I juli skal klinikken ha blitt stengt på grunn av sikkerhetshensyn etter ekstern gjennomgang. «Som forelder kan jeg ikke lenger holde kjeft om dette» skrev komponisten på Twitter og delte en video av en annen som kritiserte forholdene. Da var det slutt. Slik går jo ikke lenger. Og Twitter-posten ser ut til å være slettet.

The show must go on

Her hjemme har PST vært bekymret for pridemarkeringen i Oslo denne helgen. Til tross for et fortsatt høyt trusselnivå etter skuddene i sommer, har feiringen etter alt å dømme gått som den skal. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha «registrert at ekstreme miljø har blitt inspirert» skriver NRK onsdag, «både på den høgreekstreme sida og blant ekstreme islamistar» .

Arrangørene meldte på forhånd at Oslos gater kunne vente så mye som 100.000 mennesker i regnbuetoget. Lørdag skrev Oslo Pride at det faktiske tallet ble 72.000 – som likevel skal være 20.000 over rekorden i 2019. I hele landet har det også vært feiring og parader denne helgen. Vi får håpe helgen ble et lite plaster på såret etter en altfor dramatisk sommer med frykt og talløse skuffelser. Det fortjener en skål.

Kanskje vi nå kan gå tilbake til en normalisert krangel om fetisjer i det offentlige rom, postmoderne kjønnsteorier og spekulativ seksualundervisning for barn. Sånne plagsomme ting vi uansett må ta stilling til. Rødt vil i hvert fall få en slutt på stripping i hovedstaden nå, skriver Dagsavisen.

«Oslo deler fortsatt ut skjenkebevilling til steder som har stripping som en del av sitt underholdningskonsept. Det mener vi selvfølgelig er helt feil. Det er en kvinnediskriminerende industri og en industri vi på alle måter må bekjempe» sier Rødts leder i Oslo, Siavash Mobasheri.

Noe nevnt og mye glemt – jeg runder av med en oppfordring til å lese den ferske boka til komiker og forfatter Andrew Doyle. Om nettopp Den nye puritanismen. Sånn apropos briter og identitetspolitikk og woke rettroenhet. Den fulle tittelen er ganske beskrivende, The New Puritans: How the Religion of Social Justice Captured the Western World.

– Min nye bok handler om intoleranse, skriver Doyle selv i Spiked:

– Jeg er fascinert av de som foretrekker bare å omgås mennesker som deler sitt eget identiske verdensbilde, og som tolker det minste av politisk uenighet som bevis på ondskap.

Denne nye religionen av gruppeidentitet og «sosial rettferdighet» mener Doyle har drevet selv rasjonelle mennesker inn i en tilstand av vanvidd, intoleranse og skinnhellig fordomsfullhet. Også Doyle kommer inn på Rowling og spør hvorfor det for eksempel er slik at JK Rowling kan bli så rutinemessig fremstilt som et moster, «hatefull» og «transfobisk» til tross for at hun aldri har sagt noe hatefullt eller transfobisk? Men boka tar også for seg problemet med woke identitetspolitikk generelt.

– Jeg vil forstå hvorfor, skriver Doyle.

Dét er han ikke alene om. Jeg bestiller boka med det samme. For mens bortgangen til Dronning Elizabeth II avslutter én æra, ser det ut som vi returnerer til det verste av viktoriatiden. God save the Queen & ha en fortsatt god søndag!

