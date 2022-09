Rapporten er laget av FNs byråer for arbeid og migrasjon sammen med organisasjonen Walk Free Foundation. Den viser at 28 millioner mennesker var i tvunget arbeid ved utgangen av fjoråret, mens 22 millioner lever i et tvangsekteskap.

Det betyr at nærmere 1 av 150 mennesker i verden er fanget i moderne former for slaveri.

– Det er sjokkerende at situasjonen for moderne slaveri ikke blir bedre, sier Guy Ryder, leder i FNs arbeidsorganisasjon (ILO).

Pandemi fører til gjeld

Koronapandemien, som førte til at mange arbeidere fikk mer gjeld, har økt risikoen, ifølge rapporten.

Kombinert med effekten av klimaendringene og væpnet konflikt har pandemien ført til en stans i sysselsetting og utdanning som er uten sidestykke, noe som igjen har ført til mer ekstrem fattigdom og migrasjon under utrygge forhold.

Ifølge rapporten er det snakk om langvarige problemer ettersom tvangsarbeid kan vare i årevis og tvangsekteskap kan vare et helt liv. Antall mennesker som er tvangsgiftet, har økt med 6,6 millioner siden de forrige anslagene i 2016. I samme periode økte antall tvangsarbeidere med 2,7 millioner, ifølge rapporten. Økningen ble ene og alene drevet fram av mer tvangsarbeid i privat sektor.

Kvinner og barn

Kvinner og barn er helt klart mest sårbare, ifølge rapporten. En av fem personer utsatt for tvangsarbeid, er barn, hvorav halvparten blir utnyttet seksuelt.

Migrantarbeidere har samtidig tre ganger så stor risiko for å havne i tvangsarbeid enn andre voksne.

– Denne rapporten understreker at det haster å sikre at all migrasjon er trygg, ordentlig og regulær, sier António Vitorino fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i en uttalelse.