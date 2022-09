annonse

annonse Statsminister Jonas Gahr Støre og president for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, hadde i dag en ny samtale om Europas energikrise. Onsdag i forrige uke presenterte EU-kommisjonen forslag til tiltak for å håndtere den vanskelige energisituasjonen i Europa. I den forbindelse snakket Ursula von der Leyen med Jonas Gahr Støre og ga Norge skryt for landets bidrag til å løse energiproblemene i Europa.

I dag var dette atter klart for nye energikrise-samtaler på telefon mellom Ursula von der Leyen og statsminister Støre.

– Det er viktig å ha en tett og nær dialog med våre partnere og allierte i Europa om ulike løsninger på den krevende situasjonen som har oppstått som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Norge har fra første stund gjort det vi kan for å avhjelpe situasjonen i Europa, og norske selskaper har økt produksjonen av gass vesentlig. Norge leverer nå 8 prosent mer gass til Europa enn vi gjorde da krigen brøt ut, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding omhandlende dagens samtale med EU-kommisjonens president. annonse Flere medlemsland ønsker makspris på gass fra Norge

EU-landene hadde fredag krisemøte om situasjonen og ble enige om at de ønsker et pristak på gass. De tok imidlertid ikke stilling til om pristaket skal gjelde all gass eller kun russisk, men flere medlemsland har tatt til orde for at også Norge må levere gass til en makspris.

Støre forteller at han har stor forståelse for at landene i Europa nå leter etter løsninger på energikrisen, men han uttrykker samtidig skepsis til noen av de foreslåtte virkemidlene som er blitt foreslått, og utdyper:

– Vi er enige om å ha en enda tettere dialog med EU fremover om de ulike forslagene som ligger på bordet. Vi går inn i samtalene med en åpen holdning, men er skeptiske til en makspris på gass. En makspris vil ikke gjøre noe med det grunnleggende problemet, nemlig at det er for lite gass i Europa. Norge dekker mellom 20 og 25 prosent av EUs gassforbruk

Norge er Europas viktigste leverandør av gass, og har de siste årene dekket mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket i EU og Storbritannia. annonse Ifølge Støre er både Norge og EU tjent med et mer stabilt energimarked og i dagens samtale med Ursula von der Leyen diskuterte de rollen langtidskontrakter kan ha for å sikre mer stabilitet i markedet. Støre understreket imidlertid at det er selskapene som inngår slike langtidskontrakter. «Realistguru» til Resett: – Russland lider på ingen måte av sin kvasi-allianse med Kina Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT