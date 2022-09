– Ukraina kan vente seg dommedag hvis de forsøker å gjenerobre Krim

Han avslo å kommentere Russlands tidligere presidents trusler, ut over å si at Russland «naturligvis vil presse på for at alle målene for den spesielle militæroperasjonen skal nås.»

Reell fare for atomvåpenangrep

Enkelte Putin-tilhengere har også advart om at Russland kan komme til å bruke atomvåpen mot Ukraina, og en av Ukrainas generaler uttalte i forrige uke at han anså faren for et atomvåpenangrep for å være høyst reelt.