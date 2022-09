Stabssjef Linus Bylund synes åpenbart å være av en annen oppfatning.

– Om det kan du få sitere meg som følger: «Jomshof prater ganske mye. Punktum», sier Bylund til Aftonbladet.

Sverigedemokraterna har gjentatte ganger uttrykt ønske om å delta i en ny regjering, særlig om partiet blir det største på borgerlig side, noe de nå absolutt ligger an til å oppnå. Samtidig har partiets ledelse også sagt klart fra at det viktigste for dem er å bidra til at svensk politikk beveger seg i borgerlig retning.

Matematikk og realpolitikk

Ser man rent matematisk på hvilken oppslutningen de ulike partiene på borgerlig side har, ville det kanskje ikke vært unaturlig at det største partiet fikk statsministeren, eller i det minste flere statsrådsposter.

Otto von Bismarcks omtale av politikk som «det muliges kunst» fra 1867 uttrykker kanskje fremdeles dilemmaet for både Moderaternas partileder og de av Sverigedemokraternas representanter som er opptatt av hvilke realpolitiske fakta som gjelder også for svensk politikk anno 2022.

Liberalerna er hovedproblemet

Hovedproblemet, når det gjelder å få politisk gjennomslag, både for Moderaternas og Sverigedemokraternas politikere, er nemlig Liberalerna, som gang på gang har gjort det klart at partiet ikke ønsker å støtte en regjering hvor SD er med. Og uten Liberalerna – intet borgerlig flertall, og dermed ingen flertallsregjering.

Richard Jomshof ville tidligere i dag ikke uttale seg om hvor den interne diskusjonen om regjeringsspørsmålet hadde endt, men skrev dette i en kommentar til Aftonbladet:

«Jeg har nettopp snakket med Linus Bylund og vi er helt enige om at en stor grad av ydmykhet er på sin plass. Vi er også enige om at det viktigste er å få til en politisk forandring som er bra for Sverige. Det er dog opp til de som deltar i forhandlingene å gjøre hva de kan for å få gjennomslag for så mye som mulig av vår politikk.»

Det endelige valgresultatet trolig klart først torsdag

Svenske valgmyndigheter opplyser i kveld at det endelige valgresultatet trolig ikke er klart før torsdag.

De siste stemmene, utenlandsstemmene og forhåndsstemmene som kom inn etter fristen, skal telles opp onsdag, men det er ikke sikkert de blir ferdige i løpet av onsdagen.

– Jeg er så sikker som man kan være, på at vi trenger torsdagen også, sier stabssjef Anna Nyqvist i Valmyndigheten.

