Røkke har besluttet å flytte fra Asker til Lugano i Sveits, samtidig som han gir Konglungen-villaen til ekskona i gave, skriver Nettavisen.

– Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits. Min kapital skal fortsatt arbeide i Norge. Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker fortsetter som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked, skriver Aker-eier Kjell Inge Røkke i et brev mandag.

Røkke på 8. plass i Norge

Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste, er Kjell Inge Røkke på 8. plass med en formue på 36,6 milliarder kroner. Helt øverst på listen troner John Fredriksen, som i 2006 ble kypriot, med en formue på 114,5 milliarder norske kroner.

Om vi derimot beveger oss over til Røkkes nye hjemland Sveits, så ser man at Røkke faller vesentlig på listen over landets rikeste personer, skriver Nettavisen.

Guillaume Pousaz rikest i Sveits

Ceoworld Magazine har laget en liste over de rikeste personene i Sveits og her er det Guillaume Pousaz som troner øverst, med en formue på 23 milliarder dollar, eller litt over 226 milliarder norske kroner.

Røkke på 16. plass med 36,6 milliarder kroner

Om man setter Kjell Inge Røkke inn på denne listen, så ville nordmannen havne på en 16. plass, like under Peter Spuhler, som er oppført med 3,8 milliarder dollar, eller rundt 37,5 milliarder norske kroner i formue.

Tesla-grunder Elon Musk topper Forbes liste over verdens rikeste personer med en formue på 219 milliarder dollar, – med Amazon-grunder Jeff Bezos på en andreplass med en formue på 171 milliarder dollar.

