Bildelere kjører også langt mindre enn andre bilister, viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Undersøkelsen TØI utført for Bymiljøetaten i Bergen kommune. Den viser at bruk av delebil fremfor privatbil bidrar til at mange går og sykler mer, kjører mindre bil og at det blir flere tusen færre biler i gatene.

– Dette er fantastiske nyheter! Bildeling er bra for folkehelsen, byluften, klimaet og byen. En gjennomsnittlig privatbil står faktisk stille 98 prosent av tiden, så bildeling frigjør mye plass som kan brukes til sykkelveier, lekeplasser og andre gøye ting. Alle som går fra å eie til å dele bil, bidrar til å gjøre Bergen enda litt grønnere, sier byråd for klima, miljø og samferdsel, Thor Haakon Bakke fra MDG til Bergen kommune.

I rapporten har forskere studert befolkningen i Bergen generelt og de som er med i bildelingsordninger spesielt. Fem prosent er bildelere i dag og ytterlige åtte prosent vurderer å bli det. For dem som bildeling ikke er aktuelt for oppgis særlig behovet for å bruke egen bil som årsak.

Den typiske bildeler i Bergen er ung, høyt utdannet og bor urbant – og tilhører en gruppe som generelt tidlig tar til seg nye trender og levemåter, såkalte «early adopters». En fjerdedel av bildelerne har kvittet seg med egen bil, mens halvparten har unngått eller utsatt å kjøpe bil.

Les rapporten: Bildeling i Bergen – erfaringer og effekter – Transportøkonomisk institutt (toi.no)

