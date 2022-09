annonse

Hadia andre skattesnytende politikere hadde ikke høyere moral enn at de ikke stod frem og gjorde opp for seg før de faktisk ble tatt.

Politikere som selv trikser, snor seg og tilbakeholder informasjon for å unngå å betale skatt er de siste som bør hovere og håne når folk som Kjell Inge Røkke, som har skapt arbeidsplasser og generert inntekter til andre, takker for seg og flytter.

Det er nesten litt komisk når Hadia Tajik raser mot Kjell Inge Røkkes etter sistnevntes annonsering av flytting til Sveits. Hun sier at hun er overrasket over flyttingen fra «et samfunn som har bidratt med sitt til Røkkes karriere og formue».

– Jeg må innrømme at denne nyheten overrasket meg. Kjell Inge Røkke er Norges rikeste mann, og annonserer nå at han er ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet. Et fellesskap og et samfunn som har bidratt med sitt til Røkkes karriere og formue. Han bestemmer selvsagt selv hvor han vil bosette seg, men dette aktualiserer definitivt debatten om regelverket rundt skattefri realisering av kapitalgevinster etter fem år i utlandet, sier hun, ifølge Dagens Næringsliv.

Den smalt!

Alvorlig talt, når du selv har løyet, holdt tilbake informasjon og gjort krumspring for å kunne betale minst mulig – som politiker – så har du virkelig ingenting du skulle ha sagt i denne saken.

Hvor høy skattemoral har du egentlig da? Politikerne som har gjort disse tingene, som gjør skam på oss andre som engasjerer oss av ren kjærlighet, kan du få billig av meg.

Hadia og de andre hadde ikke høyere moral enn at de ikke stod frem og gjorde opp for seg før de faktisk ble tatt. Så jeg tenker de bør gå veldig i stille i dørene når folk som skaper arbeidsplasser prøver å ymte frempå at det kanskje ikke er så rosenrødt i avgiftslandet Norge likevel.

Venstresiden oppfører seg som om vi ikke trenger folk som skaper arbeidsplasser og som har idéer, kapital og initiativ. De snakker ustanselig om hvordan disse individene ikke hadde klart seg uten fellesskapet. Det er i og for seg riktig at forhold i samfunnet har mye å si for at folk som har drivkraft kan skape noe. Men hvor hadde vi som samfunn vært om vi ikke hadde de som har idéer og som går i bresjen, tar risiko, og skaper arbeid til andre? Alle kan faktisk ikke jobbe i offentlig sektor. Norge har allerede en mye større offentlig sektor enn det som er bærekraftig på sikt.

Venstresiden er mer opptatt av å bekjempe rikdom enn å bekjempe fattigdom. Det gjentar seg ofte. Det er i møte med de rikeste at venstresidens representanter, Hadia Tajik for eksempel, virkelig går opp i fistel – ikke i møte med vanlige folk, som må betale i dyre dommer for strøm, drivstoff, bompenger og avgifter på avgifter på avgifter.

