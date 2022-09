annonse

annonse

Erling Braut Haaland (22) får mer ros fra Manchester City-leiren før gjensynsmøtet med Borussia Dortmund i Champions League.

Denne gangen kommer hyllesten fra midtbaneveteranen Ilkay Gündogan (31).

– Tallene snakker for seg selv. For å være en så ung gutt, er han veldig moden. Fremtiden hans er veldig lys, og han vil vise mye i årene som kommer. Klubben har signert en utrolig spiller og en utrolig person, sa tyskeren på en pressekonferanse i Manchester i dag.

annonse

Der handlet de sju første spørsmålene om Haaland, som har hatt en superstart på City-livet. Tolv mål på åtte kamper (ti på seks i Premier League) er fasiten så langt, og oddsen er lav på at scoringsshowet fortsetter mot gamleklubben.

Jærbuen noterte 86 mål over 89 kamper i Borussia Dortmund. Der var han i 2,5 år før ferden tok ham til England. Tyskerne fikk vel 600 millioner kroner i overgangssum.

Les også: Fersk analyse: Haaland er 300 ganger mer enn gull verdt

annonse

Spesielt

Kampen mot Dortmund blir også for Gündogan et møte med gamleklubben. Han spilte for laget mellom 2011 og 2016.

– Han var veldig glad etter trekningen. For han er det mer spesielt enn for meg. Han kjenner 95 prosent av stallen, men det blir et spesielt øyeblikk for oss begge.

Sist uke ble Haaland tomålsscorer i Citys 4-0-nedsabling av Sevilla i Spania. Det var hans første opptreden i Champions League for de lyseblå. Klubben håper målmaskinen kan ta dem hele veien til tittelen som fortsatt mangler i premieskapet.

– Å ha en skikkelig nummer ni (midtspiss) hjelper mye. Champions League er en tøff turnering, og noen ganger kan små detaljer avgjøre utfallet, sa Gündogan.

Vet ikke

Senere svarte Manchester City-manager Pep Guardiola bryskt da han ble spurt om Haalands betydning i jakten på mesterligatrofeet.

– Det er jeg ikke i stand til å vite.

Spanjolen ble også pepret med Haaland-spørsmål. Underveis følte en journalist nærmest for å måtte unnskylde seg.

Guardiola tror Borussia Dortmund kan nyte godt av at de kjenner Haaland svært godt.

annonse

– De vet mer om ham enn jeg gjør. Kanskje er det en fordel for Dortmund. Samtidig vet han mye om dem.

Dortmund vant 3–0 over FC København i åpningsrunden i pulje G.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT