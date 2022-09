annonse

Studiesemesteret er i gang, og studentforeningene står i kø for å kapre de unge og håpefulle. Resett har møtt en som virkelig skiller seg ut: FAKS – Foreningen for alle konservative studenter.

«FAKS er en møteplass for folk som er engasjerte i den politiske, ideologiske og kulturelle samfunnsutviklingen», står det å lese på hjemmesiden til foreningen.

De har gått ut mot «avkolonisering» av akademia, men ellers erklærer de seg å være en «partipolitisk uavhengig, landsdekkende forening som samler alle typer konservative til diskusjoner, foredrag og sosialt samvær.»

Resett møter Ingrid Thorkildsen, formann i FAKS Oslo. Vi ønsket å bli bedre kjent med studentforeningen og hva som rører seg ved semesterstart, og tok turen da hun og andre fra FAKS Oslo hadde stand på Foreningsdagen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Ute er det gnistrende sol. Men på denne dagen ved utgangen av august, stimler et forventningsfullt campus seg sammen innendørs. I gymhallen i Frederikke-bygget byr et utall foreninger seg frem – ifølge universitetet skal rundt 3.500 studenter ha stukket innom i jakten på interessefelleskap og fritidstilbud.

Ingrid forteller om en ung og lovende studentforening. De tilbyr alt fra syklubb og lesesirkel til foredrag, debatter og arrangementer med kjente navn. Syklubben gjør mange nysgjerrige og lesesirkelene er populære.

– Og konservativ pils, da!, understreker foreningslederen. «Konservapils», som det kalles i disse kretser.

For Ingrid er det helt klart miljøet, felleskapet og gode samtaler som står i sentrum. Én ting er å gjøre spennende ting og arrangementer. Og viktigheten av å skape et intellektuelt rom for også de mer konservativt anlagte.

– Men det er lite som egentlig skal til, mener Ingrid.

– Det viktigste er nok det sosiale. Studentene som mer typisk interesserer seg for FAKS, er gjerne ikke de som bare er ute etter fjas og fest heller.

Hun mener utfordringen for mange studenter i dag kan være å finne et miljø med takhøyde. Ikke bare for felles verdier.

– Vi er jo ikke akkurat enige om alt i FAKS, ler Ingrid.

– Vi kan være rykende uenige og gjerne diskuterer så filla fyker. Men vi kan i hvert fall snakke om hva som helst. Uten at noen skal tas for meninger de har, eller for noe de skal ha sagt.

Slik mener hun det også må være. Noe hun selv savnet i begynnelsen av studiene. Ingrid er tilhenger av omtrent absolutt ytringsfrihet og har lite til overs for såkalt kanselleringskultur, enten det er i studiemiljø eller i samfunnet for øvrig.

Konservative studenter, foren eder!

FAKS ble startet i 2017 og har holdt koken oppe i fem år med mange treff og arrangementer, små som store. De har et eget magasin – FØNIKS – med redaktør og ildsjel Haakon Teig i spiss. Magasinet, som foreningen, har som mål å bidra til å «revitalisere konservativ tenkning» og «etablere et alternativt rom for konservative perspektiver ved høyere utdannelsesinstitusjoner i Norge».

Haakon Teig ledet tidligere FAKS nasjonalt, og var også formann i Oslo frem til Ingrid tok stafettpinnen i våres.

Den nye formannen av FAKS Oslo forteller til Resett at de har mellom 150 og 160 medlemmer i hovedstaden og oppunder 300 medlemmer nasjonalt. Det er altså snakk om en relativt liten studentforening som nå slåss om oppmerksomheten, blant over 450 studentforeninger bare i Oslo.

Det er ikke bare hovedstaden som nyter godt av den konservative frivilligheten. FAKS har lokallag i Bergen, Telemark, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og i Nordens Paris, Tromsø. Der startet semesteret friskt med foredrag av Asle Toje: «Farvel vestlig dominans. Et foredrag om politikk og vestens interne strid og svekkelse».

Lokallaget i Oslo arrangerer denne høsten «Hjernevask 12 år etter» – en samtale med Harald Eia om NRK-dokumentaren som satte fyr på den norske kjønnsdebatten. Arrangementet går av stabelen 23. september på Chateau Neuf. Ingrid forteller at arrangementet egentlig var påtenkt som en tiårsmarkering, men etter to år med nedstengninger ble det tolv i stedet.

Del av et større miljø

Formann Thorkildsen legger til at FAKS har en god krets av støttespillere og interesserte utover medlemsmassen.

– Vi har mange ikke-medlemmer som deltar på arrangementene våre. Vi engasjerer langt flere enn bare medlemmene, forteller hun.

Det skal være sikkert. På forsommeren i år var FAKS medarrangør for NOSTOS, en seminardag om den nylig avdøde, konservative tenkeren Sir Roger Scruton i samarbeid med den europeiske tankesmien New Direction (stiftet av Margareth Thatcher) og Roger Scruton Legacy Foundation.

NOSTOS var et imponerende arrangement. Til nær fullsatt konferansesal på Bristol Hotel, holdt bidragsytere fra 7-8 land foredrag og panelsamtaler om den konservative tenkeren Sir Roger Scruton og konservatismen i dag – med særlig fokus på Norden. Temaene spente fra sensualitet og seksualmoral, estetikk og arkitekturopprøret til nasjonalisme og grønn konservatisme. Det hele til utsøkt lunsjbuffet og senere gallamiddag med høylydt drikkesang og takketaler.

Selvtilliten og optimismen stod i tydelig konservativ favør denne mai-dagen.

FAKS har altså mye å tilby. Men konkurransen er hard inne i den store gymhallen på UiO:

– Med så mange foreninger som deltar på Foreningsdagen, er det lett å forsvinne i mengden, sier Ingrid.

– Hva bør leserne og de unge, håpefulle vite om FAKS? Og kanskje om andre konservative studenter?

– I FAKS og tilsvarende konservative miljøer er det så mange hyggelige mennesker som er åpne, nysgjerrige og inkluderende. Vi er en arena der man helt uten bekymring kan gi uttrykk for det man tenker og mener.

Åpenheten og tryggheten som dette ga, tiltrakk også Ingrid den gang hun ble med i FAKS for fire år siden. Dette gir gode samtaler og diskusjoner, mener hun. Et godt miljø. Men hun forteller også om utfordringer i dagens ytringsklima og meningsrom. Som at «konservativ» kan virke stigmatiserende og mistenkeliggjørende. Ikke minst innen akademia. Dessverre vet hva hun snakker om og har også forskningen på sin side.

Negative reaksjoner

«Så en gjeng ‘konservative’ studenter ‘diskuterer’ med høyrevridde foredragsholdere, sender kvinnene på sykurs og har sannsynligvis en overdrevent sterk tro på egen fortreffelighet. Tro meg, FAKS, når jeg sier at ‘vennskap’ ikke er min første tanke. Stryknin i pilsen derimot…»

Universitas omtalte denne Twitter-meldingen og andre reaksjoner mot FAKS i en artikkel i mars, som nedriving av plakater og bunker med magasiner kastet i søpla. Eskil Rørmark, tidligere Oslo-nestformann i den «smått kontroversielle studentforeningen», reagerte bl.a. på Twittermeldingen og uttalte til Universitas at den lå «i grenseland for hva man bør tåle».

– Jeg er veldig sterkt for ytringsfrihet, men implisitte trusler er langt forbi grensen til saklighet, mente Rørmark med henvisning til at stryknin er en type gift.

Les også: Konservative diskrimineres i akademia

Johannes Due Enstad ved Institutt for samfunnsforskning uttalte seg også om saken til Universitas, da mer om det større bildet. Han forsker blant annet på ytringsfrihet i akademia og mente at «hvis studenter med en mer konservativ orientering aldri eller nesten aldri møter forelesere som appellerer til deres måte å se verden på, kan det tenkes at de velger seg vekk fra akademia i større grad enn de ellers ville gjort».

Hvorfor så.. konservativ?

Det er altså ikke bare-bare å være konservativ i dag. Eller konservativ-ish. Slik som liberal-konservative, også kalt «bindestreks-konservative». Eller kanskje bare nysgjerrig og kritisk?

I hvert fall ikke når en er ung og studerer i miljøer dominert av gjeldende, politisk korrekthet. Mange reagerer negativt på stadig politisering av undervisning, fag og kunnskapsområder. Det kan virke forstyrrende og fremmedgjørende. Og splittede. Slik som økte krav til woke «representasjon» etter kjønn, legning og etnisitet, om å «avkolonisere» akademia. Da blir det selvfølgelig motreaksjoner.

Av samme grunn er konservatisme erklært «den nye punken» i en del sammenhenger, noe selveste «Johnny Rotten» fra Sex Pistols kan stille seg bak. Kanskje sier det alt om vår egen tid, at det nå er motstrøms å være konservativ.

«Diskusjonen om identitetspolitikk kan føre til at flere unge ser på konservatismen med nytt, friskt blikk», sa den tidligere Høyre-politikeren og dannelsesmennesket Torbjørn Røe Isaksen til Morgenbladet i fjor. Han har også påpekt at mange konservative er kritiske til kapitalismen, da med adresse til ren markedsliberalisme. «Kapitalismen har føtter, ikke røtter», spissformulerte han – altså en borgerlig kritikk som sosialister og venstresiden ikke er alene om. Partene skilles heller i synet på løsninger, kultur og tradisjoner. Ting som er verdt å hegne om og holde i hevd – altså konservere.

FAKS-formannen i Oslo har altså gode saker og hun påpeker også at «konservativ» ikke nødvendigvis er synonymt med «høyrevridd».

Som så mange andre konservative Resett har snakket med den siste tiden, fremstår høyre-venstre aksen stadig mindre egnet til å forklare både holdninger og praktisk politikk. Et visst mønster gjør seg nok gjeldende likevel:

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning i år bekrefter nok en gang hva alle vet: Akademia er venstrevridd. Blant samfunnsviterne stemmer 54,3 prosent på enten SV, Rødt eller MDG – og nesten ingen Frp. Rapporten er i så måte ikke unik, det samme er godt dokumentert i mange land.

Data vi har samlet inn, tyder på at norske humanister og samfunnsvitere, i likhet med forskere i andre land, er venstreorientert sammenlignet med befolkningen for øvrig (og sammenlignet med andre fagfelt som medisin, naturvitenskap og teknologi).

Her kommer det frem at blant norske forskere som savner politisk meningsmangfold, mener 42 prosent at det er vanskelig å si hva de mener. Hele 57 prosent synes at politisk korrekthet er et stort problem i Norge og hver femte forsker i gruppen har latt være å rapportere om politisk ukorrekte funn – om de ikke også har droppet en forskningsidé for ikke å utfordre kolleger.

Les også: Knallrøde forskere og venstrevridde journalister: – Ja, dette er problematisk

Når også journalister står lengre til venstre enn snittet, er det kanskje ikke rart at både «konservativ» og «høyrevridd» blir negativt brukt og fremstilt belastende.

Ingrid forteller at mange i FAKS òg kan ønske å holde lav medieprofil.

– Jeg tenker at dette sier mye om status quo. I samfunnsdebatten og i mediebildet er det mange som snakker om at det er så viktig med toleranse, frihet og mangfold. Samtidig har vi indikasjoner på at mange blir mer tilbakeholdne med å si hva de egentlig mener. I frykt for at uttalelser får negative konsekvenser, forklarer Ingrid.

Dette er tema og spørsmål som engasjerer formannen i FAKS Oslo, også ut fra hennes egne erfaringer. Ingrid nevner en annen undersøkelse fra i fjor med formål å kartlegge ytringsklimaet blant studenter. Nærmere tusen studenter svarte og mellom 30 og 40 prosent av disse oppga å ha unnlatt å dele egne meninger i frykt for negative reaksjoner, forteller hun.

– Her må man jo stille spørsmål ved hvor reell denne friheten og toleransen egentlig er, konkluderer Ingrid og legger til:

– Med internett og sosiale medier er det i tillegg så mye informasjon som blir arkivert og lett tilgjengelig for ettertiden. Dette gjør det vanskeligere å holde privatlivet adskilt fra andre arenaer, og man blir kanskje veldig bevisst på at absolutt alt man sier kan bli foreviget.

– Jeg kan derfor forstå hvorfor mange trekker seg tilbake og lar være å si hva de mener. Man skal vel ikke lete veldig lenge for å finne eksempler på at noen mener at noen bør miste jobben på grunn av sine ytringer eller holdninger.

Resett lurer til slutt på hvordan FAKS tar utfordringen med et trangere ytringsrom for konservative, og progressiv eller “venstrevridd” bias innen akademia.

– Hva er veien videre, tror du? Er det håp?

– Jeg har vel egentlig troen på at behovet for å finne frittenkende arenaer vil bli stadig større, mener Ingrid.

– Vi kommer til å holde liv i organisasjonen og jobbe for å være til stede på studiestedene for å skape et mangfoldig og fritt studentmiljø.

Formann Ingrid Thorkildsen har talt. Konservative studenter kan både sove tryggere og kanskje våkne litt friere – også dette semesteret.

