Ifølge milliardæren, som er en av de største private eiendomsaktørene i Nord-Norge, er skattebyrden hans nesten doblet etter at Støre-regjeringen overtok roret.

Tord Kolstad forteller at den økte skattebyrden dreier seg betydelige summer, men han vil ikke røpe mer eksakte tall. Det er likevel liten tvil om at den norske formuesskatten, og særlig økningen som har vært på arbeidende kapital, har vært medvirkende til at han nå forlater Norge til fordel for Sveits.

– Jeg flytter til Luzern i Sveits umiddelbart. Vi har leid oss leilighet og minstejenta begynner på skole der i oktober, bekrefter bodøinvestoren Tord Ueland Kolstad (51) overfor Avisa Nordland.

Kolstad er en av de største private eiendomsaktører i Nord-Norge og er nummer 292 på Kapital liste over Norges 400 rikeste.

– Den store taperen blir det norske samfunnet

På spørsmål fra avisen om han har betenkeligheter med at Bodø mister mange millioner i skattepenger når han flytter, svarer Tord Kolstad:

– Jeg synes det er veldig dumt at vi har et beskatningssystem i Norge som gjør at de som investerer all sin kapital i næringsutvikling, blir så hardt beskattet at de må flytte ut. Vi velger å gi denne skatten til norske eiere, men ikke til utenlandske eiere. Den store taperen blir det norske samfunnet. Jeg er veldig glad i Bodø og jeg synes det er kjempedumt vi har et slikt beskatningssystem.

SV forventer at regjeringen tetter skattehull

Om SV får det som de vil kan det imidlertid bli vanskeligere for milliardærer å flytte til utlandet for å spare skatt, for når statsbudsjettet legges frem i oktober, krever SV at regjeringen tetter skattehullet som gjør at formuende slipper utbytteskatt etter fem år i utlandet.

– Det haster veldig. Nå tilpasser folk seg det systemet vi har, i håp om at det ikke skal komme endringer som påvirker dem, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NRKs Politisk Kvarter.

Skattehullet det er snakk om, er den såkalte fritaksmetoden som ble innført i forbindelse med skattereformen i 2006. Ved å bo fem år i utlandet slipper man å betale skatt på kapitalgevinst.

– Vi forventer at dette kommer i budsjettet, sier han og viser til at blant annet Tyskland har tettet et tilsvarende skattehull.

Arbeiderpartiet vurderer å endre skattereglene

Arbeiderpartiets Hadia Tajik sier til NRK at de vurderer å endre reglene.

– For eksempel kan det være aktuelt å se på flere antall år, at det kan være ti eller 15 i stedet for fem. Men dette må vi ser nærmere på, sier hun til NRKs Politisk Kvarter.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter overfor NTB at det kan bli aktuelt å tette hullet.

– Dette er et tema vi må se på. Det er åpenbart at det er deler av dette systemet som ikke fungerer slik det burde, sier Støre.

