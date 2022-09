annonse

En rekke klimaforskere tror sivil ulydighet fra forskere er et virkemiddel i kampen for klimatiltak.

I The Guardian tar seks klimaforskere til orde for at forskere bør begå sivil ulydighet for å overbevise folk klimakrisen. De mener sivil ulydighet fra forskere kan oppklare forvirringen og kompleksiteten rundt klimakrisen. Hvis forskere formidler bekymringene sine på en kompromissløs måte.

Klimaforskerne henviser til Greta Thunberg og hennes ønske om at vi oppfører oss som om vi er i en krise. De siste månedene har forskere vist seg stadig mer villige til å ta del i direkte aksjoner for å rette oppmerksomheten mot klimakrisen. Scientist Rebellion er et «forskeropprør» som mobiliserte mer enn 1000 forskere i 25 land.

Over 1,000 scientists in over 25 countries worldwide took disruptive, non-violent actions and engaged in civil disobedience targeting governmental, scientific and corporate institutions to highlight the urgency and injustice of the climate and ecological crisis. 1/ pic.twitter.com/YCSj7DEKqJ — Scientist Rebellion (@ScientistRebel1) April 7, 2022

En rekke forskere i Storbritannia ble arrestert da de limte klimavitenskap på det britiske departementet for industri, forskning, energi og klimaendringer.

– Dette er mennesker som vet mer enn noen andre hvor dypt i dritten vi er. Vi har en slags autoritet fordi folk lytter til det vi sier, som forskere, og det blir en måte å vise hvor alvorlig situasjonen er, sier en klimaforsker til The Guardian.

