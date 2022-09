Informasjonen som ble offentliggjort var i utgangspunktet ikke ment for et internasjonalt publikum, men ble likevel publisert som et ledd i Biden-administrasjonens tiltak for å avgradere etterretningsopplysninger om Russlands politiske og militære mål, som begynte da USA offentliggjorde sine vurderinger, som skulle vise seg å stemme, om at Russland ville angripe Ukraina.

