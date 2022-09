annonse

Ukrainske styrker skal for første gang ha skutt ned en drone av typen Shahed, som Russland har anskaffet fra Iran.

Ifølge NTB skal amerikansk etterretning allerede i juli ha advart om at Teheran hadde planer om å sende hundrevis av droner av typen Shahed, som tidligere har støttet opp om houthi-krigere i Jemen, angrepet oljedepoter i Saudi-Arabia og fløyet over et amerikansk hangarskip i Persiabukta, til Russland for å hjelpe i krigen mot Ukraina.