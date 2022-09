annonse

Avisen forteller at 220 millioner pakistanere står for rundt 1 prosent av klimagassutslippene. Nå rammes de av et problem andre land har skapt.

– Det er ikke første gang Pakistan rammes av slike katastrofer. Denne flommen slår likevel alle rekorder. Og det er ingen tvil om at det som nå skjer, kan knyttes til menneskeskapte klimaendringer, skriver Aftenposten, og legger til:

– Men Pakistan ligger slik til at landet er særlig utsatt for både tørke og voldsomme regnskyll. Da blir det også lett et offer nettopp for klimaendringer.

De forteller at halvparten av befolkningen bor langs elven Indus, og det bidrar til problemene. Ved sterke regnskyll går den lett over sine bredder.

– Sammenhengen er lett å forstå: Høyere temperatur i vann leder til økt fordamping. Høyere temperatur i luft gjør luften bedre i stand til å bære fuktighet, sier avisen, og fortsetter:

– Katastrofen peker inn i høstens klimatoppmøte i Egypt. Der blir fordeling av kostnader knyttet til tap og skade som følge av klimaendringer et sentralt tema.

Aftenposten skriver videre at fattige land krever at rike land, som har sluppet ut mest, skal bidra mye mer økonomisk. Forhandlingene blir vanskelige, men kravet er forståelig.

