«Redaktør Gunnar Stavrum taler gjerne de rikes sak, og reaksjonene hans etter gårsdagens nyhet om at Kjell Inge Røkke pakker krokodilleskoene og flytter til Sveits, er intet unntak.»

Den politiske venstresiden reagerte med harme etter at Kjell Inge Røkke, en av Norges rikeste menn, forleden varslet utflytting til Sveits.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hadia Tajik og statsminister Jonas Gahr Støre mente begge det er uheldig at folk flytter fra fellesskapets spleiselag, mens Sosialistisk Venstreparti igjen tok til orde for sitt forslag om utflyttingsskatt.

Heller ikke i Rødt er det noen entusiasme å spore. Partileder Bjørnar Moxnes raser ikke bare mot Kjell Inge Røkke, men langer også ut mot Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum, som angivelig «gjerne taler de rikes sak».

– Redaktør Gunnar Stavrum taler gjerne de rikes sak, og reaksjonene hans etter gårsdagens nyhet om at Kjell Inge Røkke pakker krokodilleskoene og flytter til Sveits, er intet unntak, skriver Moxnes i et innlegg hos Nettavisen.

– Da nyheten ble kjent, uttalte jeg blant annet at saken gir et kvalmende bilde på Forskjells-Norge, der de rikeste flykter landet for å spare skatt mens stadig flere nordmenn står i kø for å få utdelt mat.

– Jeg pekte på at Røkke i stor grad har bygd rikdommen sin på norske arbeidere og norske naturressurser som fisk, olje og gass, og med solide bidrag fra fellesskapet gjennom både gratis utdanning og helsevesen.

Bredsiden fra Moxnes kommer etter at Stavrum i kommentaren «Kjell Inge Røkke mot Hadia Tajik om moral, skattemoral og dobbeltmoral» poengterer at venstresiden selv ikke har noen plettfri fiskalvandel.

– Et halvt år etter at Hadia Tajik måtte trekke seg fra Ap-ledelsen for skattetriksing, står hun i fremste rekke for å fordømme landets fremste industribygger, Kjell Inge Røkke, skriver Stavrum.

«Kjell Inge Røkke er Norges rikeste mann, og annonserer nå at han er ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet. Et fellesskap og et samfunn som har bidratt med sitt til Røkkes karriere og formue,» sa Tajik til Nettavisen.

Moxnes mener at Norges skattsystem har «hull som i en sveitserost» – en referanse til at både Kjell Inge Røkke, Bjørn Dæhlie og andre milliardærer og mangemillionærer har satt kursen mot det velstående alpelandet kjent for sin gulost med lufthull.

– Det norske skattesystemet trenger en overhaling, og det skal bestemmes av folkestyret, ikke av de rike. Etter mange år med høyrepolitikk trengs et vendepunkt for å få ned forskjellene, skriver Moxnes, som har en klar beskjed til regjeringen:

– Vi forventer også at de følger opp med nye innskjerpinger i statsbudsjettet i oktober, uavhengig av hvor mye sutring og klaging de møter fra den økonomiske eliten. Både formuesskatten og selskapsskatten må opp for å sikre at de som har mye bidrar mer, og vi må få tettet en lang rekke hull i skattesystemet.

