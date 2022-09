annonse

Det har blitt avdekket at solcellepaneler blir produsert under tvang av Kinas muslimske minoritet, uigurer i Xinjiang-provinsen.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil ikke investere i flere solceller før det er gjort en opprydding i bransjen.

– Vi kan dessverre ikke dokumentere at produksjonen ikke har involvert tvangsarbeid, sier universitetsdirektør ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Lars Atle Holm, til Khrono.

Universitetet i Bergen (UiB) kan ha brukt solcellepanel fra en region i Kina, som er kjent for utbredt tvangsarbeid, skriver Dagbladet. Universitetet i Bergen har kjøpt 600 paneler av JA Solar. NBMU har funnet ut at solceller to steder på campus har solcellepaneler fra JA Solar.

– Vi har bedt vår leverandør Solcellespesialisten om å finne ut mer om produksjonen, og vi forstår at de er i gang med det. Kina har en sterk posisjon i solcellemarkedet og praktiserer ikke åpenhet om arbeidsforholdene, sier Holm, og legger til:

– NMBU vil ikke investere i flere solceller før forholdene i bransjen er blitt ryddige. Vi har et ansvar og må i det hele tatt gjøre mer for å unngå produkter som kan knyttes til brudd på menneskerettighetene.

Universitetsdirektøren opplyser at universitetet er medlem av Etisk handel og følger anbefalingene til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) om etiske kvalifikasjonskrav i anskaffelser så langt de kan.

– Denne saken viser at dette ikke alltid er tilstrekkelig, men at vi må ta et selvstendig etisk ansvar og dermed gå lenger ned i innkjøpsdetaljene på områder hvor det er risiko for brudd på menneskerettighetene, sier han.

