annonse

annonse

Med den ukrainske presidentens kone Olena Zelenska i salen tok EU-toppen Ursula von der Leyen opp krigen i sin årlige tilstandsrapport for unionen, melder NTB.

– Putin vil mislykkes, og Ukraina og Europa vil vinne fram, slo von der Leyen fast.

EU-kommisjonens president var kledd i de ukrainske fargene gult og blått, og Zelenska ble introdusert i forkant av talen.

annonse

– Kjære Olena Zelenska. Det tok enormt mye mot å stå opp mot Putins ondskap, men du fant dette motet og en hel nasjon av helter har oppstått.

Les også: EU-kommisjonen vil dele på olje-og gassinntektene: – Uakseptabelt

Von der Leyen snakket om hvordan EUs respons til Russlands invasjon av Ukraina tok langt kortere tid enn både håndteringen av finanskrisen og koronapandemien. Hun ramset også opp hvordan sanksjonene har skadet den russiske økonomien og lovet at EU vil bli ved Ukrainas side, skriver NTB.

annonse

EU og Norge har etablert en felles arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan gassprisene kan senkes

– Jeg har blitt enig med statsminister Støre om å sette opp en arbeidsgruppe som skal se på spørsmålet om hvordan vi kan senke gassprisen på en rimelig måte, sa von der Leyen i en tale til EU-parlamentet onsdag morgen.

Von der Leyen understreket at EU må fortsette å jobbe for å senke gassprisene, men nevnte ikke tiltaket flere av EUs medlemsland har tatt til orde for den siste tiden – nemlig et pristak på gass, melder NTB.

– Sammen med medlemslandene skal vi utarbeide en rekke tiltak som tar innover seg det spesielle forholdet vi har til ulike leverandører, fra upålitelige Russland til våre pålitelige norske venner, sa Von der Leyen i talen.

Les også: EU-kommisjonen: Ønsker Robin Hood-skatt og pristak på russisk gass

Et profittak for energiselskaper og bidrag fra olje- og gassindustrien skal sikre EU midler til energibistand til medlemslandene

Planen er at profittaket skal sørge for 140 milliarder euro (1.415 milliarder kroner) til EUs medlemsland, som de så kan gi videre som strømstøtte til husholdninger og bedriftene, skriver NTB.

Profittaket skal gjelde strømprodusenter samt fossile energiprodusenter som har tjent uproporsjonalt mye penger på de siste månedenes skyhøye energipriser. Planen må fortsatt godkjennes av medlemslandene.

annonse

Les også: EU-kommisjonens president: – Norge er en sann klippe for Europas energisikkerhet

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier i sin tale at hun vil ha Ukraina med i EUs roaming-marked for mobiltelefoner.

Det innebærer at ukrainere vil kunne bruke sin mobiler til å ringe, tekste og surfe på internett innenfor EU uten ekstra kostnader. Det samme vil gjelder EU-brukere som reiser til Ukraina. Også norske brukere har disse mulighetene.

Å kunne bruke sin mobiltelefon i andre land i EU er et populært praktisk tiltak i EU.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT