Investor raser mot politikerne: – Gratulerer, dere har virkelig klart dere bra så langt!

annonse

annonse

– Jeg kommer til å få en målskive på meg etter dette foredraget, åpner investor Tor Olav Trøim med under paneldebatten om energisikkerhet på Paretos energikonferanse.

Trøim går hardt ut mot politikerne på konferansen. Han hevder de ønsket å øke inflasjonen, og så fikk de gassprisene til å øke, og nå er elektrisitetsprisene skyhøye, sier investoren ifølge Nettavisen.

– Gratulerer, dere har virkelig klart dere bra så langt! De har tatt for mye Møller’s tran, sier Trøim.

annonse

Under paneldebatten trekker han frem to sitater fra kvartalsrapportene til Equinor, hvor de har fire milliarder dollar i inntekter, og at fornybar-delen som forventet har et negativt resultat på 42 millioner dollar.

– Som forventet? For et fornybarselskap, sier han og ler.

Les også: Equinor: Pris for å redde energimarkedet – rundt 15.000 milliarder kroner

annonse

Trøim forklare at Rystad Energy-sjef Jarand Rystad sa at han må investere i fornybar energi, hvorpå Trøim sier at han kontant svarte «nei».

– Jeg har sett sykluser siden 1997 i oljeindustrien. Sitt stille i båten og hold på offshore-aksjene. Det kommer til å være hydrokarbon de neste femti årene, avslutter Trøim.

– En redaktør i Financial Times mener Norge burde dele inntektene med resten av Europa – hva tenker du om det?

– Det er en god tanke det, hehe… jeg bor jo i UK, så.

Les også: Equinor: – Vi produserer jo ikke strøm i Norge selv, så vi er en kunde

På spørsmål fra Pareto-partner Nadia Martin Wiggen om hvordan man kan bli energiuavhengig av Russland, og hvordan Equinor bidrar til at dette skal skje, svarer sjeføkonom i Equinor Eirik Wærness, at det spørs om man tenker kortsiktig eller langsiktig, skriver nettavisen.

– Kortsiktig man må skrape sammen så mye flytende naturgass (LNG) fra markedene i Asia som mulig, sier han, og understreker viktigheten av infrastruktur.

– Det hjelper ikke å sikre mer gass om man ikke kan frakte den.

annonse

Wærness legger til at Equinor har en ti prosent høyere gassproduksjon enn fjoråret, som har skjedd takket være avtaler mellom selskaper og regjeringen.

– Vi i Equinor gjør alt vi kan for å levere så mye vi kan. Vi åpner alle ventiler, avslutter han. «Realistguru» til Resett: – Russland lider på ingen måte av sin kvasi-allianse med Kina (+) Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT