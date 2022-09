annonse

annonse

Norsk Automobil-Forbund (NAF) vil ha avgiftskutt og støtteordninger til bilistene.

– Vi har utført flere spørreundersøkelser sammen med Norstat om hvordan de høye drivstoffprisene påvirker folks økonomi, sier Ingunn Handagard til Resett.

Handagard er pressesjef i NAF, hun sier at i den siste spørreundersøkelser, fra august i år, viste at over halvparten av nordmenn er bekymret for de økte drivstoffprisene, og 63 prosent mente at regjeringen må gjøre noe med de høye prisene.

annonse

– NAF mener avgiftskutt og støtteordninger til bilistene, etter modell fra Sverige, er nødvendig, sier hun.

Les også: Drivstoffprisene øker forskjellene – én av tre kjører mindre enn før

Både drivstoffpriser, matvarepriser, renten og strømprisene skaper bekymring hos folk nå, forteller Handagard, og legger til at spesielt i distriktene kjenner folk de høye drivstoffprisene, fordi her er det flere som har diesel- eller bensinbil, og kollektivtilbudet er dårligere.

annonse

NAF ser også at interessen for å gå over til elbil er høy, men det å bytte bil er ikke noe alle har anledning til, spesielt ikke om økonomien er presset fra før.

Les også: 86 prosent i distriktene vil ha lavere drivstoffavgifter

– Mener NAF at høye drivstoffpriser er negativt eller positivt?, spør Resett.

– Vi mener høye drivstoffpriser er negativt, og har gjennom våren og sommeren krevd avgiftskutt på vegne av bilistene, svarer NAF.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT