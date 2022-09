annonse

annonse

Ungdomskriminalitet er ikke etnisitet, trosretning eller landbakgrunn. Det er sosialpolitikken som føres i landet, sier en sosialarbeider.

– De som underbygger påstandene om at ikke-vestlig innvandring byr på utfordringer som truer våre såkalte vestlige verdier, burde heller ha et systemkritisk blikk på statistikk som viser at innvandrere er overrepresentert i norske fengsler eller blant de som lever i vedvarende fattigdom, skriver sosialarbeider og leder i Preventio, Farid Shariati i VårtOslo, kaller det en systemsvikt:

– Denne statistikken avslører urettferdig systemsvikt. Både fra egen oppvekst og gjennom hele min yrkeskarriere har jeg enda ikke møtt noen som vil være fattig.

annonse

Tvert imot har jeg erfart at antakelsene om late innvandrere som verken vil løfte en finger for en ærlig inntekt eller lære seg det norske språket, er tuftet på fordommer.

Les også: Vil ha slutt på at rusmisbrukernes organisasjoner er dominert av «hvite, middeladrende menn»

Shariati skriver at Oslo har de siste ukene vært preget av hyppige voldsepisoder. Dette er alvorlige hendelser som naturlig nok engasjerer lokalsamfunnene. Kriminalitet bekjempes imidlertid ikke med de sedvanlige ropene om mer politi, hardere straff, deportasjon eller mer kontroll og overvåkning.

annonse

Les også: Innvandrer: – Den verste formen for rasisme i Norge er den blant innvandrere (+)

– Det som ofte beskrives som «innvandringsproblemer» er i realiteten sosial systemsvikt. Innvandring i alle sine former representerer både muligheter og utfordringer for samfunnet, sier han, og legger til:

– De som underbygger påstandene om at ikke-vestlig innvandring byr på utfordringer som truer våre såkalte vestlige verdier, burde heller ha et systemkritisk blikk på statistikk som viser at innvandrere er overrepresentert i norske fengsler eller blant de som lever i vedvarende fattigdom.

Lederen i organisasjonen Preventio har erfart at antakelsene om late innvandrere som verken vil løfte en finger for en ærlig inntekt eller lære seg det norske språket, er tuftet på fordommer.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT