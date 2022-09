annonse

Høyre får en oppslutning på 29,9 prosent i Aftenpostens Oslo-måling og er klart størst. Samtidig foretrekker flest Raymond Johansen (Ap) som byrådsleder, melder NTB.

I målingen som er gjennomført av Norstat, svarer 26 prosent at de ønsker seg Johansen, som har hatt vervet siden 2015. 11 prosent ønsker seg Høyres Eirik Lae Solberg, mens like mange svarer «annen kandidat».

52 prosent av de spurte sier de ikke vet hvem de ønske som byrådsleder.

Johansen synes det er hyggelig med så stor støtte blant dem som har bestemt seg.

– Men målinger er målinger, dette er politikk, og det er ett år igjen, sier han til Aftenposten.

Johansen understreker at han ikke helt har bestemt seg for om han tar gjenvalg. Eirik Lae Solberg poengterer at han ennå ikke er valgt som Høyres byrådslederkandidat og at han har vært ute av politikken en stund, skriver NTB.

– Dette tar jeg først og fremst som en motivasjon for å stå på for å få økt oppslutning hvis jeg blir nominert om to uker, sier han.

Høyres oppslutning er 0,4 prosent høyere enn ved forrige måling, i april. Arbeiderpartiet går tilbake 0,4 prosent, til 17,2 prosent. For de øvrige partiene er oppslutningen som følger, med endring fra aprilmålingen i parentes: SV 12,6 (+0,1), MDG 11,1 (-1,8), Rødt 8,3 (+1,0), Venstre 6,7 (-0,2), Frp 5,0 (-1,2), KrF 1,5 (+0,6), Sp 0,8 (-0,8) og andre partier 6,8 (+2,3).

Hvis målingen hadde vært valg, ville Ap, SV og MDG ha beholdt flertallet med støtte fra Rødt. De fire partiene ville ha fått 31 av de representantene i bystyret.

I målingen har 743 respondenter har oppgitt partipreferanse. Målingen er gjennomført mellom 5. og 11. september.

