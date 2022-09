annonse

Statsminister Magdalena Andersson og hennes regjering har kalt inn til pressekonferanse onsdag klokken 19.20, melder svenske medier.

Det er ikke oppgitt noe tema for pressekonferansen, ifølge NTB. Stemmeopptellingen etter riksdagsvalget 11. september tyder imidlertid på at opposisjonen under Moderaternas leder Ulf Kristersson får et knapt flertall etter søndagens riksdagsvalg.

Den borgerlige blokken ligger angivelig an til å få 176 mandater i Riksdagens, mens den sosialistiske blokken får 173 mandater, viser det foreløpige stemmetallet. Endelig resultat forventes onsdag kveld etter at forhånds- og utenlandsstemmer er opptalt.

Ved pressekonferansens start 19:20 innledet Andersson med å snakke om hendelsene som har omgitt riksdagsvalget, nemlig krigen i Ukraina og den svenske Nato-søknaden. Krevende nasjonaløkonomi og klimakrisen ble også nevnt. Andersson fremholdt at dagens regjering gjennom åtte år likevel etterlater seg et land i god stand, også statsfinansene.

Dagen etter valget var det bare ett mandat som skilte den borgerlige blokken fra den sosialistiske. Men etter at forhånds- og utelandsstemmene er opptalt, har den borgerlige blokken økt sitt forsprang til tre mandater, melder NRK.

Anderssons regjering fortsetter som forretningsministerium frem til det formelle valget av statsminister finner sted i Riksdagen. Det forventes at Moderaterna ved Ulf Kristersson vil motta oppdraget med å danne ny regjering.

Det gjenstår å se hvordan regjeringen til slutt blir seende ut. Partiene Moderaterna og Kristdemokraterna ønsker Sverigedemokraterna, som nå er Riksdagens nest største parti, som støtteparti.

Sverigedemokraterna forventer på sin side å delta i regjeringen. I tillegg vil det fjerde borgerlige partiet Liberalerna ikke ha noe samarbeid med Sverigedemokraterna, hverken som regjerings- eller støtteparti.

På kveldens pressekonferanse advarte Andersson mot Sverigedemokraterna, og mener ifølge NTB at det hviler et «tungt ansvar» på Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna i regjeringsforhandlingene.

– Jeg ser deres uro, og jeg deler den. Jeg vet også at løsningen er at flere engasjerer seg. Vi trenger at flere svensker engasjerer seg politisk. Det må til for å motvirke hatet og intoleransen, men også for å øke tilliten og forståelsen mellom mennesker i Sverige, sier Andersson.

