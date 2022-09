annonse

Oppgaven med å løse energikrisen i Europa er så stor og komplisert at både stater og selskaper må jobbe sammen for å finne løsninger, sier Aker-sjefen, melder NTB.

– Denne oppgaven er så stor, så komplisert at en enkeltaktør ikke løser det alene, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker etter et møte mellom flere oljetopper og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) torsdag.

Støre innkalte torsdag de største selskapene i olje- og gassnæringen i Norge til et møte om energisituasjonen i Europa.

– Vi er blitt oppdatert på situasjonen i Europa og dialogen mellom regjeringer, sier Eriksen.

Norge har den siste tiden vært under press fra EU som ønsker tiltak for å få ned gassprisene.

Støre aviser makspris på gass, ønsker langtidskontrakter med gasselskapene

Statsminister Jonas Gahr Støre opplever dialogen med gasselskapene som god. Han trekker fram viktigheten av et stabilt marked, skriver NTB.

– Vi har felles interesser i å bidra til å komme på rett kurs. Dette har vært en nyttig oppdatering, sier Støre etter et møte med de største olje- og gasselskapene på norsk sokkel.

Støre har avvist makspris på gass, men har i stedet trukket fram muligheten for langtidskontrakter med gasselskapene. Dette ble diskutert på møtet.

– Vi har hatt et godt møte med de selskapene som selger gass fra norsk sokkel. Det er en god norsk tradisjon med løpende dialog og kontakt, men også når det er særlige situasjoner, som nå i Europa, sier Støre.

– Vi ønsker å inngå langsiktige kontrakter, spørsmålet er hvem som er motparten, sier Eriksen.

Han understreker at regjeringer og selskaper må jobbe sammen.

– På dagens prisnivå er det en for stor risiko å ta for de fleste private aktører med langsiktige kontrakter. Det blir dels et spørsmål om prismekanisme, og dels et spørsmål om hvordan stater og selskaper kan samarbeide for å løse denne veldig, veldig alvorlige situasjonen, sier han.

Norge er Europas viktigste leverandør av gass, og har de siste årene dekket mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket i EU og Storbritannia, skriver NTB.

Det tre selskapene i torsdagens møte er de tre største petroleumsprodusentene på norsk sokkel.

