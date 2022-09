annonse

Ron De Santis har vært en banebrytende guvernør i Florida. Men for å nå neste steg, trenger han en utenrikspolitisk visjon som er verdig hans stil.

En elektrisk energi strømmet igjennom de over 500 deltakerne på National Conservatism Conference i år da Floridas guvernør Ron DeSantis tok talerstolen. Før talen begynte, mottok guvernøren en stående applaus, en ære utenom det vanlige for en politiker før løfter har blitt gitt. Men den unge og energiske guvernøren er alt annet enn vanlig. Gjennom COVID-19-pandemien og nå under en demokratkontrollert føderal regjering, ble Ron DeSantis «folkets guvernør». Han nektet blant annet å stenge skoler, gi mandat til vaksinepass, tvinge bedrifter til å stenge ned og innføre radikal progressiv lære om rase og kjønn i skolene. Men talen hans var langt fra en seiersrunde. Snarere er dette en mann som forbereder seg på å ta kampene om hva som er kjernen til det amerikanske liv til en større arena, kanskje en som ligger på 1600 Pennsylvania Avenue.

Hvis det høyeste nasjonale embetet er i tankene til guvernør DeSantis, er et element som mangler på repertoaret utenrikspolitikk. Talen traff godt på økonomi, folkehelse, utdanning, skatter, staters rettigheter og sosiale verdier, og kunne vise til en attestert merittliste for suksess født ut av dristige posisjoner og ideer. Men bortsett fra en kort omtale av det kinesiske kommunistpartiet og en rørende hyllest til tjenestemedlemmene som, ved å gi det ultimate offer, nå hviler på Arlington National Cemetery, fikk guvernørens tale det politisk aktive publikum til å ønske å vite mer om grunnprinsippene i utenrikspolitikken hans.

En slik lengsel etter mer substans i utenrikspolitikken er et resultat av et republikansk parti i endring. Neokonservativ intervensjonspolitikk og nasjonsbygging er ikke lenger blindt akseptert. Navn i den sannsynlige sammensetningen av republikanske håpefulle for Det hvite hus har drastisk forskjellige synspunkter om store utenrikspolitiske spørsmål. For eksempel har senator Josh Hawley fra Missouri vært en frittalende kritiker av USAs støtte til krigen i Ukraina, NATO-utvidelse og svikten i USAs strategi for å fokusere på Kina. Sammenlign dette med tidligere utenriksminister Mike Pompeos erklæringer om behovet for å støtte Ukraina og hans rolle som ivrig talsmann for demokratibeskyttelse over hele kloden.

Selv om det er sant at utenrikspolitikk sjelden er et tema som flytter store mengder velgere i fredstid, betyr de nå 15 milliarder dollarene brukt i Ukraina til tross for massiv amerikansk inflasjon og de sikkerhetspolitiske og økonomiske konsekvensene for USA av et dominerende Kina i Indo-Stillehavet, at utenrikspolitiske spørsmål nå påvirker livene til amerikanske enkeltpersoner og familier. Presidentkandidater vil ikke kunne komme med omtåkete svar om disse forholdene.

USA trenger å ryste den utenrikspolitiske status quo ved kjernen. 20+ år med evige kriger, endeløs subsidiering av forsvaret til allierte, verdensomspennende demokratifremming, uhemmet samtykke til kravene fra internasjonale elitebyråkrater og organisasjoner, samt en fullstendig mangel på prioritering av direkte sikkerhetsinteresser, vil uten tvil tynge på hodet til republikanske kandidater fra den nye nasjonalistiske konservative fløyen av partiet. Men det vil ta mer enn et par one-liners for å utfordre de neokonservative, internasjonalistiske og intervensjonistiske filosofiene, som er forankret i den gamle garden av både republikanere og demokrater, som Joe Biden. Guvernør DeSantis er derimot godt plassert for å kunne gjøre det.

I motsetning til tradisjonell lære, er guvernør DeSantis i en ypperlig posisjon for å ta opp kampen mot sine potensielle motstandere på utenrikspolitikken hvis han stiller som presidentkandidat. Som han understreket i sin tale på National Conservatism Conference, er han ikke redd for å være en fyr som «tar pilene» for at den beste politikken skal seire til tross for politiske konsekvenser. Han har en mil lang merittliste innen innenrikspolitisk problemstillinger for å bevise det. Tenk en slik kampvilje brukt på kamper i FN, forhandlinger med gjenstridige allierte, det militærindustrielle kompleksets grådighet etter unødvendige kriger, og de tøffeste avgjørelsene og avveiningene USA må ta for å unngå en krig med Kina. Videre er guvernør DeSantis en frisk stemme med et rent utenrikspolitisk rulleblad. Noen av motstanderne hans kan kalle dette uerfarenhet, men dette betyr lite. Tvert imot, en DeSantis-visjon som utfordrer den mislykkede utenrikspolitikken til begge partier og som dreier USA i en retning drevet av beskyttelse av snevert definerte nasjonale interesser, vil tilby et alternativ til det amerikanske folket langt utover de enkle løftene om å bringe troppene hjem og avslutte de endeløse krigene.

En stjerne er på vei opp i Florida med potensial til å bli USAs neste president. Han har vært en banebrytende guvernør. For å nå neste steg, trenger guvernør DeSantis en utenrikspolitisk visjon som er verdig hans stil. Dristige prinsipper, politikk som stiller spørsmål ved tradisjonell lære og som setter amerikanere først, samt hans «kampånd under ild» til å stå imot den politiske varmen uten å brenne seg. Dette er hva guvernør DeSantis bringer til bordet. Det vil være opp til ham og teamet hans å omsette hans lederskap til politikk som vil overtale det amerikanske folket til å stemme på ham og skape bekymringer i Beijing.

Denne teksten har blitt oversatt fra engelsk.

