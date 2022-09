annonse

Det bør være et enkelt spørsmål å besvare.

Vi som er for en strammere migrasjonspolitikk blir ofte stemplet som «ytterliggående», «ekstremister» eller «høyreradikale». Det er slående hvordan norske medier har hoppet på en historiefortelling om det som nå er det nest største partiet i vårt naboland; Sverigedemokraterna.

Ja, det stemmer at dette partiet har noen røtter som dagens parti er nødt til å ta avstand fra. Det er også en utfordring at partiet har hatt noen tillitsvalgte som er bærere av et åpenbart rasistisk tankegods. Det er også bekymringsverdig, og egentlig litt overraskende, at partiet ikke helt har klart å ta et oppgjør med Putins Russland.

Men de har uten tvil kommet en lang vei, og Jimmie Åkessons sympatiske og veltalende fremtoning har nok mye av æren for at det har gått så bra i valget der borte. Han har vært veldig tydelig på at han ikke står inne for fiksering ved etnisitet. Han vil at de innvandrerne som lever i Sverige i dag, og som ikke skal reise noe sted, skal inkluderes i det svenske fellesskapet.

Han er ikke veldig bombastisk, og viser tydelig at han forstår at rasisme og fremmedfiendtlighet ikke er noen farbar vei. Han ser skillet mellom rasisme og fornuftig migrasjonskontroll. Flere rasister er også kastet ut av partiet.

Her er det faktisk NTB som har vært best. De har skrevet ganske ordrett at dagens SD har tatt avstand fra høyreradikalt tankegods, fremmedhat og rasisme. Det har ikke de andre mediene fått med seg. Det tidligere borgerlige og konservative Aftenposten kanskje minst av alle. Hvorfor gidde å rapportere noe som ikke er ensidig, liksom?

Sverige er i et sårt behov for en langt strengere migrasjonspolitikk og helt andre tak hva gjelder bekjempelsen av kriminalitet. Det krever tydelighet. Det krever at det settes klare grenser i et land som hittil nesten har vært grenseløst. Jeg kan ikke nok om svensk politikk eller om SD, men det er forståelig at svenske velgere ser mot høyre nå.

Hvis det er én ting jeg sliter med å forstå, så er det hvilke mentale øvelser som må til for å klare å overbevise seg selv om at folk som vil moderere innvandring ned på et nivå som sikrer kostnadskontroll, stabilitet i samfunnet og forutsigbarhet, er ekstremister eller ytterliggående.

Det er da de som ikke ønsker å stramme inn, de som vil åpne opp mer, som vil gjøre Norge og andre land i Vest-Europa til noe radikalt annerledes fra det vi er i dag og det vi kjenner. Det er da disse kreftene som er ekstreme.

Hvem er ekstremistene? Hvem er de radikale? De som søker å bevare, eller de som raserer? Det bør være et enkelt spørsmål å besvare.

