Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer over 2 300 medlemsbedrifter med til sammen 40 000 ansatte og en omsetning på over 90 milliarder kroner.

– Drivstoffprisene har galoppert det siste året. Og det har skjedd i ekspressfart, sier Fredrik Tronhuus til Resett.

Tronhuus er kommunikasjonssjef i MEF, og forteller at ingen som inngikk kontrakt om å kjøre brøytebil sist vinter visste at dieselprisene skulle doble seg innen brøyteskjæret ble satt mot asfalten. Det samme gjelder kostnader knyttet til sprengstoff, stål og andre materialer.

Han mener at problemet er at mange kontrakter er inngått før prisene gikk helt av skaftet. Dersom ikke kontraktene tar høyde for dette vil utførende entreprenør sitte med kostnader som ikke blir dekket, og som tærer på egenkapitalen til entreprenørene. Det sier seg selv at det ikke går i lengden.

Mener MEF at høye drivstoffpriser er negativ eller positiv for samfunnet?, spør Resett.

– Høye kostnader som ikke blir dekket er helt klart negativt for våre medlemsbedrifter og følgelig for samfunnet, svarer Tronhuus.

