Oslo kommune skal teste ut et avhopperprogram for gjengmedlemmer som vil ut av kriminelle nettverk. Kommunen sier de har funnet aktuelle kandidater, melder NTB.

Ordningen er for personer mellom 18 og 30 år i Oslo som begår gjentatte og alvorlige lovbrudd. Kandidatene må være motivert for å bryte ut av kriminelle miljøer, skriver Aftenposten.

– Det er viktig at tilbudet er skreddersydd for den enkelte. Vi kan ikke lage en standardmodell, sier Rina Mariann Hansen (Ap). Hun er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Deltakere får mentor og vil få personlig oppfølging. Bydelene, kriminalomsorgen og politiet vil være involvert i programmet.

Prøveprosjektet skal vare i to år og koste fem millioner kroner. Lignende ordninger har lenge blitt tilbudt i Sverige og Danmark, men dette er første gang et avhopperprogram er et offentlig tilbud i alle Oslos bydeler. Arbeidet ledes av Velferdsetaten, skriver NTB.

