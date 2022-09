annonse

Tingretten mener at to politibetjenter som lyste i underbuksa til en narkomistenkt 15-åring under en ransaking, ikke er skyldige i grov tjenesteforsømmelse.

De to betjentene fikk likevel 4.000 kroner hver i bot for tjenestefeil. Ifølge Rett24 ble det blant annet ikke skrevet rapport etter ransakingen, som ble omtalt av NRK i fjor. En video av ransakingen ble delt i sosiale medier.

I etterkant fikk politiet blant annet kritikk for at den intime ransakingen ble gjennomført åpenlyst og utendørs, med guttens kamerater som tilskuere. Tingretten mener at dette ikke er en dekkende beskrivelse og peker på at gutten ble tatt med rundt et hjørne før kameratene fulgte etter. Gutten fikk tillatelse av en av tjenestemennene til å filme ransakingen.

