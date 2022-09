annonse

Russlands president Vladimir Putin har erkjent kinesiske «bekymringer» over krigen i Ukraina, etter sitt første personlige møte med president Xi Jinping siden invasjonen fant sted.

Ifølge Financial Times, kom Putins kommentarer etter et møte med Xi i Usbekistan torsdag. Det er den første offentlige innrømmelsen av motforestillinger mellom Beijing og Moskva med tanke på krigen i Ukraina.

– Vi setter stor pris på den balanserte posisjonen til våre kinesiske venner når det kommer til Ukraina-krisen. Vi forstår deres spørsmål og bekymringer rundt dette. Under dagens møte vil vi selvsagt forklare vårt standpunkt, sa Putin til Xi, ifølge en video delt av den russiske statlige nyhetskanalen Zvezda.

Hva disse motforestillingene innebærer er derimot ikke klart.

Beijings standpunkt

Beijing har slitt med å presentere seg som nøytral i Ukraina-krigen. I forrige uke ble likevel Kinas tredje viktigste regjeringsmedlem, Li Zhanshu (Formann for den stående komité for den nasjonale folkekongressen), sitert av den russiske Dumaen for å si at Beijing «forstår fullstendig nødvendigheten av alle tiltakene som er tatt av Russland», samt at kineserne «gir sin assistanse [til Russland].»

Under deres siste personlig møte i Beijing, 20 dager før iverksettelsen av Russlands invasjon av Ukraina, kunngjorde paret et «ingen grenser-partnerskap» som svar på det de sa var den USA-ledede utvidelsen av NATO.

Press

Putin ankom Usbekistan i kjølvannet av den ukrainske motoffensiven som har gjenerobret viktig territorium nord-øst i landet, samt endret slagmarksdynamikken i Donbass-regionen, et nøkkelområde for Putins styrker.

USA og EU har økt presset på flere land for å slå ned på russiske sanksjonsunndragelser. Beijing har erklært seg villig til å hjelpe Russland med å motstå sanksjoner. Li foreslo i forrige uke å dele erfaringer med Russland om «lovgivning angående kamp mot ekstern innblanding, sanksjoner og langarmsjurisdiksjon».

Taiwan

Etter møtet, fordømte Putin også amerikanske «provokasjoner» over Taiwan og sa at Russland «følger ett Kina-prinsippet i praksis og fordømmer provokasjonene til USA og deres satellittstater i Taiwanstredet.»

Onsdag vedtok det amerikanske senatet et lovforslag som direkte vil finansiere levering av våpen til Taiwan for første gang, og også utløse sanksjoner mot store kinesiske statseide banker i tilfelle en «betydelig eskalering av aggresjon».

Eurasisk toppmøte

Toppmøtet er Xis første utenlandsreise siden starten av pandemien og markerer et fornyet forsøk på å samle likesinnede stater i møte med innstrammingen av amerikanske sanksjoner mot Kina.

Xi møtte lederne i Kasakhstan og Usbekistan onsdag. På toppmøtet deltar også lederne av India og Tyrkia.

Den indiske statsministeren Narendra Modi forventes å møte Putin og Xi på toppmøtet. Han skal ankomme Samarkand torsdag kveld, ifølge indiske tjenestepersoner.

