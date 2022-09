annonse

annonse

Det gjelder også de som allerede hadde andre angstproblemer.

Forskning.no skriver at nesten halvparten av deltakerne i undersøkelsen rapporterte at de er svært eller ekstremt bekymret for klimaendringer. Dette er omtrent det samme som forskerne i Norge har funnet gjennom undersøkelser her. Bare 4,6 prosent rapporterte at de opplever klimaangst.

Undersøkelsen sier at unge folk opplevde oftest det forskerne kaller klimaangst. Det samme gjorde de som så og hørte spesielt mye på nyheter, og de som allerede hadde andre angstproblemer.

annonse

Les også: Hvorfor får de unge klimaangst?

Thea Gregersen er forsker ved NORCE. Der jobber hun med klimapsykologi. Hun er i utgangspunktet kritisk til begrepet klimaangst, og mener at begrepet er upresist – og at dette også preger forskningen.

Forskerne har definert klimaangst på ulike måter, og det er derfor vanskelig å sammenligne studiene som har kommet ut, mener hun.

annonse

– Klimaangst har vanligvis blitt definert som negative følelser knyttet til klimaendringene.

Les også: Ungdommer sliter med klimaangst: – Sitter som en vond klump i magen

Hun minner om at klimaangst ikke er en anerkjent diagnose. Derfor blir det et vagt begrep som favner mye. Ofte er det bekymringer for klimaendringene som blir målt. Ikke angsten for dem.

De som er bekymret for klimaendringene og de som har klimaangst, prøver å gjøre litt mer for å redde klimaet. Slik som å spare energi, kjøpe brukt, leie eller låne gjenstander istedenfor å kjøpe nytt. Derimot hadde det ikke så stor innvirkning på andre deler av livsstilen. For eksempel spiste de ikke mindre kjøtt eller kjørte mindre bil.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT