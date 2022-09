annonse

Det er tre områder hvor en konsensus er nødvendig for at amerikanske nasjonalkonservative skal utvikle en omfattende og overbevisende Kina-politikk.

Stormaktkonkurranse, hegemoni og en ny kald krig. Dette er begrepene som brukes for å definere den raskt voksende spenningen mellom USA og Kina på verdensarenaen, da paneler og fremtredende politikere dekket emnet på den tredje årlige nasjonalkonservative konferansen (National Conservatism Conference) i Miami denne uken. I motsetning til de fleste saker i Washington, er republikanere og demokrater generelt enige om at et dominant Kina utgjør en trussel mot USAs sikkerhetsinteresser. Men kanskje enda mer overraskende er den brede enigheten om trusselen som Kina utgjør innenfor de konkurrerende utenrikspolitiske fløyene til det nye republikanske partiet. Fra sikkerhetshauker til realister, ser alle ut til å være enige om at Kinas økende militære og økonomiske innflytelse i Indo-Stillehavet utvilsomt utfordrer amerikanske sikkerhetsinteresser og forrang.

Elbridge Colby, tidligere assisterende sekretær for strategi og styrkeutvikling ved forsvarsdepartementet i Trump-administrasjonen definerte best hva bevegelsen enes om. Han definerte Kinas mål som «regional dominans», som vil gi kineserne kontroll over store sentre for økonomisk makt, muligheten til å direkte utfordre USA militært, samt begrense USAs kapasitet til å forsvare traktatallierte. Det diskusjonene på konferansen brakte frem i lyset var mangelen på en konsensus rundt grunnprinsipper for å håndtere slike intensiverende utfordringer.

I to paneldiskusjoner på konferansen ble diverse politiske ideer diskutert: Gi nytt liv til forsvarsindustribasen; finansiere forskning og utvikling (FoU) i militæret; iverksette massiv økonomisk frakopling fra Kina i store sektorer som teknologi og infrastruktur; og selvfølgelig forberede seg på å fullstendig forsvare Taiwan. Det et så bredt spekter av politiske alternativer representerer, er fremveksten av forskjellige Kina-fløyer. De økonomiske haukene hevder Kinas største trussel mot amerikansk forrang kommer fra økonomisk tvang, manipulasjon og monopol. Tenk på eksempler som statlig drevet industri og Belte-og-vei-initiativet. Hjemflagging av industri, massive innenlandske investeringer og subsidieringer, og proteksjonistisk handelspolitikk styrer de politiske målene til denne fløyen, mens enhver militær komponent er sekundær.

Militærhaukene understreker underberedskapen til det amerikanske militæret til å kjempe mot kineserne i en varm konflikt – mer spesifikt om Taiwan. De største haukene i denne gruppen er ikke det neokonservative fløyen til den tradisjonelle republikanske plattformen. Snarere bør økninger i forsvarsutgifter og FoU-investeringer konsentreres i Indo-Stillehavet og kun Indo-Stillehavet, amerikanske sikkerhetsforpliktelser i Europa og Midtøsten bør reduseres, og med rette fremheve at det amerikanske militæret ikke er utstyrt for en to-front krig. Til slutt appellerer realistskolen til den nye høyresiden om at maktbalansering i Indo-Stillehavet er den eneste måten for å unngå en varm konflikt på og bør ledes primært av regionale makter i stedet for amerikanske militære muskler.

Hver fløys tilnærming til Kina har sine egne fordeler og ulemper, men i et desperat forsøk på å svare på kravet om politiske løsninger, mangler den nasjonalkonservative fløyen i det republikanske partiet et grunnlag for grunnprinsipper. Det er tre områder hvor en konsensus er nødvendig for at nasjonalkonservative skal utvikle en omfattende og overbevisende Kina-politikk. For det første må det oppnås enighet om hvorvidt det umiddelbare fokuset til det amerikanske militæret er avskrekking eller fornektelse. Fornektelse av en invasjon av Taiwan forutsetter fundamentalt militært engasjement, mens avskrekking tillater en regional-ledet innsats med USA i en støtterolle.

For det andre må økonomisk subsidiering i navnet til frakopling eller sikring av den amerikanske industrielle basen ha grenser, og være et sentralt mål med tanke på de mest essensielle sikkerhetsbehovene. USA vil ikke være i stand til å slå Kina ved å bli Kina når det gjelder massive statlige utgifter. Til slutt er det nødvendig med en dose realisme i den amerikanske sikkerhetsstrategien på makronivå. Grunnfestet amerikansk engasjement i Midtøsten og nå i Europa på grunn av krigen i Ukraina er en hindring for USAs evne til å dreie mot Indo-Stillehavet som den viktigste regionen for USAs interesser. Det er uunngåelig at kompromisser og overføringer av penger til allierte må svelges, spesielt av neokonservative som omprofilerer seg som «Amerika først».

Å fornye næringspolitikken er ikke bra hvis prioriteringsområder ikke er tydelig etablert. Storskala frakopling fra Kina er en drøm hvis innenrikspolitiske valg fører til et ugjestmildt forretningsmiljø som gjør hjemflagging til USA mindre attraktivt. Å bevæpne Taiwan vil ikke øke beredskapen hvis innkjøpene ikke er riktig orientert mot en avskrekking øystaten kan håndtere. Uendelige kontanter til Ukraina vil måtte ta slutt for å bevæpne traktatallierte i Asia. De politiske ideene som ble delt på den tredje årlige nasjonalkonservative konferansen gir håp om at en dristig visjon for å takle Kina og forsvare amerikansk forrang vil komme fra høyre i stedet for venstre i det amerikanske politiske spekteret. Men uten grunnprinsipper vil mellomvalgkandidater, presidentkandidater, sittende maktpersoner og eksperter ikke være i stand til å svare på det alltid aktuelle spørsmålet: «Til hvilket formål?»

Denne teksten har blitt oversatt fra engelsk.

