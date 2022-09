annonse

annonse

Fredag kveld er ventetiden i køen for å se dronning Elizabeths kiste nesten 24 timer lang. Myndighetene advarer om at det er ventet en kald natt.

Titusenvis av mennesker vil si farvel den britiske monarken, som døde torsdag forrige uke, skriver NTB.

Køen har vokst til over åtte kilometer fredag morgen, som er grensen myndighetene har satt som maks lengde, som førte til at det ble innført en seks timers pause. Klokken 17 åpnet det igjen for å stille seg i kø. Ved 19-tiden ble det opplyst at ventetiden i køen var om lag 22 timer. Samtidig advarer myndighetene om at temperaturen natt til lørdag blir kjølig.

annonse

For at de som står i kø ikke skal måtte forlate plassene sine for å gå på do, er det satt opp 500 toaletter langs veien. Rundt 1.000 politibetjenter og vakter jobber med å holde orden på køen.

Dronningen begraves mandag, og publikum kan si farvel til dronningen fram til klokken 7.30 mandag norsk tid.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT