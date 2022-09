annonse

Nå må Europa snart lære.

Norge henges nå ut i andre europeiske land, fordi vi tjener godt på olje, gass og strøm om dagen. At dette ikke tilgodeses vanlige folk i Norge, er underordnet. Norge henges ut som «krigsprofitør» og egoistisk. Det er liksom «flaut» at vi tjener penger mens det er krig i Ukraina, og det slås klart fast, med to streker under svaret, at vi håver inn på konsekvenser av Russlands invasjon. Dette mot bedre vitende.

Men hvor mange har egentlig fått med seg at både Nederland og Storbritannia har kuttet massivt i egen gassproduksjon de siste tiårene?

Nederlenderne produserte i 2000 61 milliarder kubikkmeter gass. I 2021 produserte de 18 milliarder kubikkmeter. Britene produserte ved årtusenskiftet over 100 milliarder kubikkmeter gass. I 2021 produserte de cirka 32 milliarder kubikkmeter. Og begge land har fortsatt vesentlige reserver. Jon Hustad var inne på dette også nylig i Debatten på NRK.

De kan produsere, men de gjør det ikke. Også skal de ha av oss, uten å betale hva det koster, mens de kaller oss usolidariske? Det er vel det som er toppen av frekkhet?

Nå må Europa snart lære. Det nytter ikke å føre en uansvarlig politikk, og forvente at andre tar regningen. Europeiske land, og blant dem mange EU-stater, kjører seg selv i grøfta med et «grønt skifte» hinsides all fornuft, de legger ned kraft og gassproduksjon, og har selv gjort seg avhengig av Russland.

Tyskland har rasert sin egen energisektor og har valgt å legge ned kjernekraft til tross for at det har svært lave klimagassutslipp. Det er jo helt på trynet.

Det er svært få som faktisk hevder at Putins invasjon av Ukraina ikke har hatt noen effekt på energimarkedet, så slike stråmenn trenger man ikke å dra.

Men man kan faktisk ikke hevde at europeiske land med viten og vilje kan redusere egen kraft- og gassproduksjon, uten å negativt påvirke balansen i markedet, og uten å påføre seg selv en større avhengighet av Russland, et regime man ikke bør lene seg på

Selvfølgelig må Norge være en konstruktiv partner for våre naboer. Jeg er ikke den som mener at Norge skal melde seg ut av alt mulig internasjonalt samarbeid og handel, og bare tenke på oss selv. Og Europa er en fantastisk verdensdel å bo i. Men det går faktisk ikke an å lage et skikkelig kaos og spetakkel i egen bakhage og forvente at naboen skal styrte inn, rydde opp og redde dagen.

Norge kan ikke bare finne seg i dette.

