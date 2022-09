annonse

Ron DeSantis sendte fly fulle av ulovlige innvandrere til Obama-familien idylliske feriested, kjent som Marthas Vineyard.

Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis er ansvarlig for de to flyene fulle av ulovlige innvandrere som landet på Martha’s Vineyard i Massachusetts onsdag kveld, ifølge Fox News.

Omtrent 48 innvandrere landet på Martha’s Vineyard Airport onsdag ettermiddag, rapporterte lokalavisen Vineyard Gazette. Avisen rapporterte at migrantene kom fra Texas og senere kom det frem at DeSantis tok æren for å ha sendt dem.

– Ja, Florida kan bekrefte at de to flyene med illegale immigranter som ankom Martha’s Vineyard i dag var en del av statens omplasseringsprogram for å transportere ulovlige innvandrere til fristeddestinasjoner, sa kommunikasjonsdirektør Taryn Fenske i Desantis til Fox News.

– Stater som Massachusetts, New York og California vil bedre kunne ta seg av omsorgen for disse personene som de har invitert inn i landet vårt ved å stimulere til ulovlig innvandring gjennom deres betegnelse som «fristedsstater» og støtte til Biden-administrasjonens åpne grensepolitikk, la hun til.

Fenske refererte også til de 12 millioner dollarene som Floridas lovgivende forsamling hadde budsjettert med for å fjerne ulovlige innvandrere fra delstaten.

– Som dere kanskje vet, bevilget lovgiveren i Florida 12 millioner dollar i den siste lovgivende forsamlingen for å implementere et program for å lette transporten av ulovlige innvandrere fra denne staten i samsvar med føderal lov, forklarte hun.

Ifølge Fox News, er Martha’s Vineyard kjent for å være en «lekeplass for progressive», hvor blant annet tidligere president Barack Obama eier et hjem på 15 millioner dollar. Det har lenge vært tenkt på som et potensielt reisemål for å videresende innvandrere fra Florida av DeSantis’ kontor.

