Manchester City-spiss Erling Braut Haaland (22) er kåret til Premier Leagues beste spiller for august.

Det opplyser den engelske toppserien på Twitter. Ingen norsk spiller har tidligere mottatt denne utmerkelsen.

Haaland har slått knallhardt fra seg etter overgangen til Manchester City. Han står med ti mål på sine seks første PL-kamper. Ni av scoringene kom i august i kampene mot West Ham (2), Newcastle, Crystal Palace (3) og Nottingham Forest (3).

Også Arsenal-kaptein Martin Ødegaard var nominert til prisen. Det er andre gang nordmannen har vært nominert.

Premier League startet med kåringer av månedens spiller foran 1994/95-sesongen.

Dette var de øvrige nominerte til august-prisen: Pascal Gross (Brighton), Gabriel Jesus (Arsenal), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Nick Pope (Newcastle), Rodrigo (Leeds) og Wilfried Zaha (Crystal Palace).

Haaland har ikke bare imponert i Premier League. Også i Champions League har rogalendingen fått en lysende start i City-drakten. Onsdag ble han matchvinner mot gamleklubben Borussia Dortmund. Han står med tre mål i tuneringen.

Neste kamp for nordmannen og lagkameratene er seriekampen mot Wolves lørdag. Det er tidligkampen i den engelske ligaen.

Erling Braut Haaland tror han får helsegevinst av å filtrere drikkevannet han får i seg. – Det trengs virkelig ikke, sier svensk ekspert.

Det er i Viaplay-dokumentaren «Haaland: Valget» at Haaland forteller om grepet han har tatt rundt vann. Der viser han fremgangsmåten som benyttes for å filtrere vannet som tappes fra kjøkkenkranen.

– Jeg har begynt å filtrere vannet. Jeg tror det er veldig nyttig for kroppen, så derfor gjør jeg det, sier Manchester City-stjernen.

I et intervju med den svenske avisen Expressen er den svenske drikkevannseksperten Birger Wallsten mer enn tvilende til effekten. Han jobber for Svenskt Vatten.

– Nei, vannet skal være såpass bra at det ikke er nødvendig. Også i Tyskland og England, sier han og legger til at vannet i Storbritannia skal være akkurat like bra som i Sverige.

På spørsmål fra Expressen om Haalands tro på at filtrering er bra for kroppen kan være hypotetisk, svarer Wallsten:

– Jeg vil si at det er veldig hypotetisk. I alle fall når det gjelder bakterier, men visse er jo litt hypokondrisk anlagte. Det finnes firmaer som selger slike ting i Sverige, ekstra filtreringsskraner som man kan sette på.

Han avviser bestemt at filtrering er nødvendig.

– Nei, virkelig ikke. Men om det føles bra for enkelte, kan man vel gjøre det. Det kan snarere være sånn at man tar bort noen nyttige salter som kroppen trenger. Det er ikke noe man trenger å gjøre. Vannet skal være godkjent både ut fra et bakterie- og kjemisk synspunkt, sier Wallsten.

