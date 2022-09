annonse

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug mener at regjeringens foreslåtte strømpakke for bedrifter ikke er god nok.

På FrPs hjemmesider kommer det frem at Listhaug frykter et ras av konkurser, utflagging og redusert verdiskapning dersom pakken ikke styrkes vesentlig i Stortinget. FrP tar heller til orde forn en makspris på strøm får å «gi bedriftene nødvendig forutsigbarhet.»

– Dette er ufattelig svakt. Regjeringens vente å se-holdning har blitt erstattet av en rødgrønn oppskrift på konkurser, utflagging og tapt verdiskapning. Støre og Vedum gambler med norske arbeidsplasser i frykt for å gi et svært lite antall av bedrifter noen kroner for mye. Dette er et ufattelig høyt spill med norske arbeidsplasser. Jeg syns at det er ufattelig at NHO og LO har gitt sin tilslutning. Det er å svikte norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Listhaug og fortsetter:

– Med denne ordningen må mange av landets bedrifter fortsatt betale i dyre dommer på grunn av en politikerskapt krise. En bedrift som i dag betaler rundt 5 kroner kilowatten må med regjeringens forslag fortsatt betale rett under 4 kroner kilowatten, noe som vil være et uhåndterlig kostnadsnivå for svært mange bedrifter. Regjeringen virker å være mer opptatt av å begrense ordningen enn å forhindre et konkursras.

Partilederen mener at tiltakene ikke er gode nok.

– Få av tiltakene som har blitt lagt frem vil gi noen umiddelbar effekt for de bedriftene som sliter. Det henger ikke på greip at Ap og Sp tilbyr bedrifter som sliter enda mer gjeld. Det er ingen av bedriftene jeg har møtt som er positive til en statlig låneordning. Å låne penger til forbruk vil sende dem rett til luksusfellen. FrPs modell med makspris på 50 øre ville ha gitt en rask effekt og ført til nødvendig forutsigbarhet for næringslivet, sier Listhaug.

