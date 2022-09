annonse

annonse

Indias statsminister Narendra Modi ba den russiske presidenten Vladimir Putin om å slutte å krige da de to møttes i Usbekistan fredag.

– Eksellense, jeg vet at nå er ikke tiden for krig, sa Modi til Putin under et TV-sendt møte mellom de to statslederne i Samarkand i Usbekistan, ifølge NTB.

Møtet, som finner sted på sidelinjen av toppmøtet i Shanghai-gruppen, ble vist på den indiske allmennkringkasteren Doordashan.

annonse

– Jeg kjenner til ditt ståsted i konflikten i Ukraina, og dine bekymringer. Vi gjør det vi kan for å avslutte dette så snart som mulig, sa Putin.

Møtet i Samarkand er det første mellom de to siden Russland angrep Ukraina i februar.

Russland og India har langvarige bånd til hverandre som startet under den kalde krigen. Russland er fremdeles en av Indias største våpenleverandører.

annonse

India har avstått fra å fordømme Russlands handlinger i Ukraina.

Fredag understreker Modi imidlertid viktigheten av demokrati, diplomati og dialog. Han sa at de to statslederne skal diskutere hvordan man kan gå videre på fredens vei.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT