Den norske debatten om formuesskatt har igjen blusset opp etter at Kjell Inge Røkke nylig meldte flytting til Sveits.

En rekke medier og politiske partier, herunder VG, Arbeiderpartiet og Rødt, har kritisert Røkkes utvandring som usolidarisk, og mener at Røkke har å godta de skatteøkningene som politikerne til enhver tid finner for godt.

Selv økonomiaviser som Dagens Næringsliv har laget satire om Røkke og andre nordmenn som har gjort sveitsere av seg, mens Finansavisen har laget en bred reportasje om femti nordmenn som har «flyktet fra norsk skatt».

Kanskje noe overraskende har milliardærene funnet sin fremste forsvarer i Amedia-eide Nettavisen ved ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum.

Bakgrunnen er Finansavisens oppslag om at femti nordmenn med til samme 500 milliarder kroner i formue har forlatt Norge, herunder ikke bare profilerte personer som Bjørn Dæhlie og John Fredriksen, men også mindre kjente fjes.

Nettavisens ansvarlige redaktør er ikke bare bekymret over pengene som forsvinner, men også hjernekraften som ligger bak Norges viktigste bedrifter innen fiskeoppdrett, industri og finans samt ikke minst petroleum og offshore.

– Skatteflukt handler ikke om det er synd på Kjell Inge Røkke eller ikke (det er det ikke). Det er en avsporing av debatten som fjerner søkelyset fra det viktigste, nemlig at hjerneflukt og kapitalflukt rammer oss alle fordi de som forlater landet er de flinkeste i mange bransjer, innleder Stavrum sin kommentar.

Etter stortingsvalget 2021 fikk Stortinget sosialistisk flertall, og regjeringen Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blant annet innført eller varslet skatteskjerpelser. Formuesskatten ble fra 2022 økt til 1,1 prosent for formuer over tjue millioner kroner, samtidig som rabatten på verdsettelsen av aksjer ble kuttet fra 45 til 25 prosent, mens samlet selskapsskatt og effektiv utbytteskatt ble satt opp til 57,2 prosent.

– I Røkkes tilfelle ville formueskatten nesten fordoblet seg fra 175 millioner kroner, til godt over 300 millioner kroner i årlig formueskatt. For å betale denne, ville han måttet ta ut over 600 millioner kroner i utbytte fra Aker og betalt utbytteskatt for å få nok igjen til formueskatten, illustrerer redaktør Stavrum.

– Og for å få til det, måtte Aker betalt utbytte til alle aksjonærene – noe som ville tappet Aker-konsernet for drøyt 900 millioner kroner i året. Legger vi på uttakskatten, ville Aker-konsernet blitt tappet for rundt 1,1 milliarder kroner hvert eneste år i fremtiden.

I sin kommentar håner Stavrum både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som han mener ikke bare eksporterer gass og strøm i stor skala, men også «eksporterer» norske milliardærer til andre land.

Stavrum frykter at John Fredriksen, Ole Andreas Halvorsen og Kjell Inge Røkke bare er begynnelsen på masseemigrasjon av rike nordmenn. Grunnen er regjeringens forslag om at anleggsmidler som leiligheter, båter og malerier skal uttaksbeskattes med inntil 100 prosent hvis selskapet ikke kan dokumentere utleie eller driftsnødvendig bruk.

– Aker eier et jetfly til 500 millioner kroner og har under bygging et kombinert forsknings- og yachtskip (REV Ocean) til fire milliarder kroner. I verste fall ville Røkke fått en årlig skatteregning på 1,0-1,3 milliarder kroner i året, viser Aftenpostens beregning. Hvis alt dette skulle blitt finansiert med utbytter fra Aker, så ville det fort ha kostet tre milliarder kroner hvert år. Den risikoen er han nå kvitt, konkluderer redaktør Stavrum.

