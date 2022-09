annonse

annonse

Å investere i bolig har vært mer lønnsomt enn banken, og i lang tid har det vært like sikkert som banken også. Det har gått opp, opp og opp.

Bekymringen til nå har vært at noen ikke har økonomi til å komme seg inn på boligmarkedet. Selvfølgelig har det vært noe festbremsere som har sagt at nordmenn har for mye gjeld, at markedet er overpriset og at det kan komme en smell. Hvem hører på sånt når ferden går uavbrutt opp? Men nå har verden kommet inn i store vanskeligheter. Alt gikk strømlinjeformet for viruset kom, butikkhyllene var fulle av billig importvarer og de ble billigere og billigere. Men så ble alt dette forstyrret, nå stiger prisene og det mye.

Spørsmålet er hvordan det vil påvirke boligmarkedet, det er der nordmenn har sin formue?

annonse

Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.

Ikke abonnent? Les mer her. LOGG INN

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT