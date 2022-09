annonse

annonse

Kanskje dere skulle tenkt på det før dere begynte å få så dyr strøm, skriver iTromsøs redaktør Egon Holstad.

I en kommentar i sin egen avis tar redaktør Egon Holstad et kraftig oppgjør med det han opplever som søringenes klaging på de høye strømprisene, og han formulerer blant annet en av problemstillingene slik:

«Problemet er derimot når vi for én gangs skyld opplever at det gir oss noen skarve økonomiske fordeler å bo her oppe. På grunn av alt dritværet som har regnet over oss, mens søringene har badet i sol, og på grunn av vindturbiner som er meislet ned i fjellene i noen av våre fineste naturområder, har vi billig strøm her oppe. Vi shopper dessuten billig strøm med nordsvenskene, slik søringer kan kjøpe billige koteletter, tobakk, øl, vingummi og lakrispiper i Strömstad. Derfor har vi i år hatt et historisk prisgap på strøm mellom nord og sør, noe en gæren diktator i Øst har sørget for å forsterke. Og da kommer den velkjente søringsutringa, som fra hylende små, stappmette og sukker-speeda dritunger på 17. mai som har mistet gassballongen sin.

annonse

– Buhuu! Det er så urettferdig! Hvorfor i det huleste sørenklypete er det så billig strøm i nord og så dyrt her nede? Oæææææh!

Vel, dere har selv valgt å bo der, kan vi da si. Men det er til døve ører. De samme som uironisk har kalt nordlendinger snyltere som bare roper på Han Stat straks naturgitte utfordringer har gitt oss problem, og som har slengt «Dere har selv valgt å bosette dere der» til alle tider, viser seg altså å være de verste sytkukene av dem alle. »

Rettferdige markedsmekanismer?

Holstad raljerer videre om at når søringer opplever økning i strømprisene, så roper de på strømstøtte til både private husholdninger og bedrifter. Han påpeker at det da ikke lenger er snakk om at de rettferdige markedsmekanismene skal kicke inn og fikse biffen på egen hånd. For ifølge Holstad gjelder denne argumentasjonen kun den andre veien, og han skriver videre:

annonse

«Derfor vil de ikke bare ha kompensasjon fra Han Stat, i form av alskens støtteordninger, som vi i nord dermed er med å finansiere. Da kommer pinadø også kravet om å strekke en gigantisk skjøteledning til Nord-Norge. Ikke for at de skal få like billig strøm som oss, men for at vi skal få like dyr strøm som dem.

– Det er vi som holder hjulene i gang

Ifølge redaktør Holstad er det ikke småtteri vi her nede i sør har å takke våre landsmenn der oppe for. Det er visst de som både holder hjulene i gang og forsvarer landet mot aggressive russere. Og Holstad har iallfall friske argumenter som dette å komme med:

«Vit da, kjære søstre og brødre i sør, at det er vi som holder hjulene i gang. Nå soper opp vi opp all den gassen Europa kan begjære, vi fyller fjordene våre med oppdrettslaks og lusemidler så alle skal få mat på bordet og vi sveiper båtene våre fulle av torsk, sei og hyse for å besørge tilgangen på livsviktige proteiner og penger inn i statskassa. Det er fint å tenke på, nå som de rikeste av dere flytter både seg selv og pengene de har tjent på havets ressurser til et land uten én meter kystlinje.»

– Tenk, vi er til og med skjoldet deres!

Også forsvaret av landet er det visst nordlendingene som skal ha mesteparten av æren for ifølge Holstad, som argumenterer slik:

«Som ikke det er nok, bor vi her oppe, noe som dermed besørger at Fedrelandet Norge har strategisk nærhet og tilstedeværelse mot det skvett gærne nabolandet Russland. Tenk, vi er til og med skjoldet deres! Så i stedet for å sutre over at vi har litt billig strøm her oppe, mens dere har montert taksameter på dusjen og lader mobilen med ergometersykkel, skal dere heller sende oss noen varme tanker for at vi er her. For dere. For landet.»

Vel, det siste skal redaktør Holstad selvfølgelig få fra oss her nede. Varme tanker er herved avsendt til alle som måtte befinne seg nord for Sinsen-krysset.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT