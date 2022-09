annonse

Putin vil kanskje aldri kunne reise i Europa igjen.

Det vakte verdens avsky og fordømmelse da russiske soldater trakk seg ut av Kyiv oblast og etterlot seg død og fordervelse i form av fastbundne, torturerte og voldtatte lik, både strødd i gatene og dumpet i massegraver.

Særlig stor oppmerksomhet fikk Kyiv-forstaden Butsja, som førte til at anklagene om krigsforbrytelser ble flere og mer høyrøstet – ikke bare fra Brussel og Washington, D.C., men også Norges egen Erna Solberg.

Den internasjonale straffedomstol har allerede innledet etterforskning, herunder bevisinnsamling og vitneopptak, med sikte på å få Russlands politiske og militære lederskap tiltalt og dømt for mulige krigsforbrytelser.

Nå synes byen Izium i nordøstlige Ukraina å ha blitt det nye Butsja. Etter at russiske soldater ble jaget hals over hode har ukrainerne påvist massegraver, og hevder at 99 prosent av de over 440 likene bærer preg av tortur, ifølge NTB.

Blir Izium Putins billett til krigsforbrytertiltale? Det vet vi ennå ikke, men avsløringen har i alle fall gitt Putin enda mer motstand i Europa. Tsjekkia, som for tiden har formannskapet i EU, krever nå opprettelse av en egen krigsforbryterdomstol.

– I det 21. århundre er slike angrep på sivilbefolkningen ufattelig og avskyelig. Vi kan ikke overse det. Alle krigsforbrytelser må straffes. Jeg ber om at det raskt etableres en egen internasjonal spesialdomstol som kan straffeforfølge slike forbrytelser, skriver Tsjekkias utenriksminister Jan Lipavský på Twitter lørdag.

