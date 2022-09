annonse

Milliardær etter milliardær forlater Norge.

John Fredriksen, Ole Andreas Halvorsen, Bjørn Dæhlie, Tor Olav Trøim og nå sist Kjell Inge Røkke er bare noen av over femti nordmenn som de seneste årene har tatt sin formue og meldt flytting til Sveits eller andre land.

Dermed synker Den norske stats skattetilganger. Det nøyaktige tapet er uvisst, men en ting er kommentator Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv sikker på: regningen er det den økonomiske middelklassen som må plukke opp.

Etter åtte år med påstått favorisering av de rike under Erna Solbergs høyreregjering (2013-2021) varslet Jonas Gahr Støre etter stortingsvalget i fjor at det nå var vanlige folks tur til å få lavere eller i alle fall uendret skatt.

– Da Støre-regjeringen laget statsbudsjett i fjor, foretok den en operasjonalisering av det til da ganske innholdstomme begrepet «vanlige folk». Frem til den dagen var det en politisk-retorisk sekkepost. […] I budsjettet ble det klarere. Som varslet i Hurdalserklæringen økte regjeringen skattene for de som tjener over 750.000 i året, mens de som tjener under, får redusert eller uendret skatt.

– Mange med inntekter over én million fikk i praksis en betydelig skatteøkning. Det ble innført nye skattetrinn med høyere satser, og grunnlaget for formuesskatt ble utvidet. Gruppen som hadde rundt én million i inntekt fikk i gjennomsnitt en skatteøkning på 12.300 kroner, skriver Jacobsen i sin kommentar.

Hvis Jacobsen får rett i sine antakelser, ligger regjeringen an til å skjerpe skattene enda mer for inntektsgruppen 1.000.000+ i statsbudsjettet 2023. Og det er nettopp Røkkes utflytting som kan gi dem et påskudd. Jacobsen konkluderer med at Røkkes utflytting dermed «kan bli dyr for middelklassen».

– Røkkes skatteflukt til Sveits kommer beleilig for en regjering som vil øke skattene for den øvre middelklassen. Det så man på alle de moralske reaksjonene. Rikinger som rømmer landet blir fort en bekreftelse på at de med god råd har vondt for å bidra til fellesskapet, og at de syter og klager over at de må betale skatt, skriver Jacobsen.

– Virkeligheten er ikke slik. De i Norge som tjener mellom én og to millioner, klager sjelden på skatten. Skatt har ikke vært en avgjørende sak i norske valg siden 2001. Det virker som om man må opp på et rikdomsnivå der strømsparing betyr å la være å varme opp svømmebassenget, før tanken offentlig skatteklaging melder seg.

Jacobsen poengterer at middelklassen ikke bare kan flytte til Sveits og derfor må protestere på andre måter. Inntektsgruppen 1.000.000+ har historisk sett vandret mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Deres reaksjon på stadig skjerpede skatter kan dermed bli politisk, nærmere bestemt å vrake Arbeiderpartiet og rømme til Høyre.

