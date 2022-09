annonse

Når man har makt over andres liv, må man tåle kritikk.

Men hvor går grensen mellom kritikk på den ene siden og hets og sjikane på den andre? Og er smakløse, sinte eller provoserende uttalelser nødvendigvis straffbare?

I sin spørreundersøkelse blant medlemmer av regjeringen, Stortinget og sentralstyrene i partiene og ungdomspartiene opererer PST med elleve typer hendelser:

At noen har henvendt seg på en plagsom og uønsket måte via Twitter, Facebook eller andre sosiale medier

Foretatt uønskede og plagsomme telefonoppringninger til deg

Formidlet ondsinnet informasjon om deg (f.eks. avisinnlegg, blogginnlegg, svertekampanjer på nettet eller lignende)

Gått til falskt rettslig søksmål mot deg

Gjort skadeverk på eiendom eller gjenstander som tilhører deg (f.eks. hus eller bil)

Oppholdt seg rundt hjemmet ditt eller andre steder du ofte oppholder deg

Fulgt etter deg (f.eks. i bil eller til fots)

Opptrådt på en ubehagelig eller urovekkende måte overfor deg i forbindelse med politiske arrangementer eller reiser

Foretatt ubehagelige eller uønskede tilnærmelser eller kontaktforsøk (f.eks. hjemme, på arbeid eller på offentlige steder)

Truet med å skade deg eller personer som står deg nær

Fysisk angrepet deg eller forsøkt å angripe deg

PST medgir imidlertid at flere av disse handlingene neppe er straffbare. Likevel representerer handlingene et demokratisk problem, og nå vil PST styrke innsatsen på det sikkerhets- og forebyggende området, skriver NRK.

– Vi har kommet til at vi skal bruke mye mer av PSTs kompetanse direkte inn i politidistriktene, slik at ungdomspolitikere og lokalpolitikere kommer i direkte kontakt med den kompetansen vi har, slik at vi kan hjelpe å forebygge, sier Olav Rognlid, seksjonsleder i PST, og legger til at «utfordringen» er at ubehagelige ytringer ikke er straffbare.

– Problemet blir når du får det enorme omfanget mot politikere som gjør at de ikke kan stå i det lenger. Den store utfordringen er at vi kanskje får et svekket demokrati frem i tid, fordi vi ikke får rekruttering til politikken. Og da er vi nødt til å gjøre noe, sier Rognlid.

