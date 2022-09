annonse

LOs koblinger til Ap er vedvarende, ordinære og formaliserte.

Aps historiske bånd til og røtter i fagbevegelsen er en del av norsk politisk historie. Jeg vil gå så langt som å si at Ap også har stått for og fått gjennomført mye som har vært bra for arbeidsfolk – det skal de faktisk ha. Ap har en tendens til å ta æren for hele velferdssamfunnet – det har de ikke grunnlag for. Men de har fått utrettet mye, som det nok i dag er lite uenighet om, også på borgerlig side. LO og engasjementet i fagbevegelsen har spilt en veldig viktig rolle her.

Men dagens samrøre mellom Ap og LO, er ikke lenger et forhold som er verdig Norge.

Selvfølgelig kan flere interesseorganisasjoner, som Unio, Norges Bondelag og NHO – i tillegg til LO og andre – påvirke politikken i Norge. Det gjør de. De kommer til å gjøre det fremover. Og det er uunngåelig.

Men LO skiller seg ut med tette formelle bånd til Ap. LO-lederen sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, partiets øverste styrende organ. Det gjør også lederen i Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor.

Dette er et problem for LOs troverdighet. Dette er Norges største arbeidstagerorganisasjon. Den har medlemmer over hele det politiske spekteret, og fra alle mulige lag.

At offentlig finansiert velferd og trepartssamarbeid tjener Norge godt er én ting. Samrøret og svingdører mellom LO og et spesifikt politisk parti er noe annet. Om NHO-topper satt i Høyres og Fremskrittspartiets sentralstyrer, så hadde det ikke vært stille fra venstresiden.

Dette handler om hvilken troverdighet en LO-leder har når hun angriper andre partier enn sitt eget. Den er lav. Hun har en agenda utover sine medlemmers interesser, med kobling til et parti. Det handler ikke om hva LO selv fronter, men om en kobling til et spesifikt parti.

Det er mulig at noen vil si at undertegnede sitter i glasshus, som midlertidig redaktør av et medium, med relativt tunge verv i Fremskrittspartiet. Men dette er det bevissthet om og åpenhet rundt. Redaktørjobben er også et midlertidig oppdrag i en ekstraordinær situasjon. Når jeg endelig kan trekke meg tilbake fra denne stillingen, forsvinner Resetts kobling til Frp. Jeg har hele veien vært innforstått med at koblingen ikke er heldig, og at jeg ikke kan sitte lenge, på grunn av politiske bindinger.

I LO er koblingen til Ap vedvarende, ordinær og formalisert. Og de skjønner ikke selv at det er problematisk, tvert imot, de viser ingen tegn til å ha den fjerneste forståelse for at mange reagerer på det.

Det er ugreit for LO-medlemmer som stemmer på andre partier enn Ap, og det er ugreit fordi det gir Ap-LO-koalisjonen altfor mye makt. Når LO-toppene kritiserer høyresiden, så skinner Aps retorikk gjennom. For LO-medlemmer som stemmer blått må jo det gi en kraftig bismak?

LO deltar både i statens og Arbeiderpartiets organer. Det er rett og slett ikke verdig dagens Norge. Det er på tide å kreve at det ryddes opp. Men det skjer nok ikke nå. Det mer sannsynlige er at LO vil bli mektigere under den sittende regjeringen

Regjeringen Støre har erklært alt den vil «fornye og forsterke trepartssamarbeidet og gi samarbeidet betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport». Regjeringen skal «bidra til mer informasjon om fagforeningens rolle og trepartssamarbeidet, blant annet i skolen, i lederutdanningene, og på arbeidsplassene for arbeidere som kommer fra land med svake fagforeninger, slik at alle kan treffe et informert valg om de vil organisere seg». I tillegg vil regjeringen doble fagforeningsfradraget. Dette har også Civitas Theodor Barndon Helland påpekt.

Dersom fagbevegelsen skal tildeles mer makt under Støre, og denne tilfaller LO, er det grunn til å heve på øyenbrynene, for å si det forsiktig.

