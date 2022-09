– Vi er på full fart inn i en dyrtid, med høyere strømpriser, med økte matvarepriser og pumpepriser. Situasjonen ble snudd om på veldig kort tid, sier Johansen.

Spesielt strømprisene koster kommunen dyrt

Johansen forteller at spesielt strømprisene koster kommunen dyrt og gir den mindre penger å rutte med, men han vil ikke be staten bidra med mer penger, for byrådslederen sier det blir som å pisse i buksa for å holde seg varm.

– Vi er ikke forberedt. Det er totalt manglende kriseforståelse, hevder byrådslederen, og varsler harde prioriteringer som blant annet vil merkes ved at byrådet ikke leverer på skolemat og at et aktuelt sparetiltak kan bli å skru ned temperaturen i offentlige bygg.