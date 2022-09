annonse

Under temporittet i sykkel-VM overrasket Tobias Foss (25) alle ved å bli raskest av samtlige i gatene i Wollongong, Australia, og ta VM-gullet.

Tobias Foss var ikke regnet blant de største favorittene under søndagens temporitt i sykkel-VM, men da han var i mål og kunne observere at etter en syklet inn til svakere tider, kunne han se at mulighetene for et historisk VM-gull åpnet seg.

Vant med 2,95 sekunder

Til slutt endte nordmannen 2,95 sekunder foran sveitsiske Stefan Küng og 9,16 foran Remco Evenepoel, som tok sølvet og bronsen.

annonse

– Vi hadde tårer i øynene da han kjørte over målstreken, fordi vi synes han kjørte så bra. Det gnistet av den tempoen. Det har nok ikke sunket inn helt enda. Det er helt ikonisk. Norsk idrettshistorie, sa Kurt Asle Arvesen til TV 2.