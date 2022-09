annonse

Det er egentlig virkningen av skattepolitikken de ser. Men politikere er helt blinde til å se årsaken. Slike forstår nok ikke helt forskjellen mellom pluss og minus.

Formuesskatt betales bare av norske eiere. De som ikke bor i Norge slipper. Så hvis Røkke flytter fra Norge, så kan han droppe å tømme kassen i Aker for å betale formuesskatt. Det er bra for Akers økonomi og ikke minst for arbeidsplasser. Men slike «uvesentligheter» angår ikke politikere, de er mer opptatt selge inn følelser for å bli gjenvalgt. Statsminister Støre mener det er ugreit at rike flytter på grunn av skatten han krever inn og Rødt-leder Moxnes blir kvalm. SV vil stenge dem inne så de ikke slipper ut.

– Først og fremst vil vi lukke en åpning som gjør at veldig mange av landets rikeste fristes av å flytte til skatteparadis. Det viktigste er å fjerne den muligheten. Systemet vi har i dag er et incentiv til å flytte ut av landet, det er viktig å få stengt, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til E24.

Problemene med utflagging er eldre enn dagens politikere. Men de lukker øynene og ser ikke at arbeidsplasser forsvinner fra Norge. Først så forsvant skipene og med dem sjøfolkene. Så forsvant industrien, nå dro Røkke også. Vi som må bli igjen kan klippe håret på hverandre og koke kaffe.

Årsaken er en politikerkrise

Det er heller ikke slik at milliardærene har pengene i banken eller under madrassen. De er plassert i verdiskapning. Det er den nærende delen i motsetning til politikere og offentlig sektor som er tærende. Byråkrater som sitter i grå kafkabokser og flytter papir, men byråkrati etterspør også mer byråkrati. Oljen ble Norges forbannelse, offentlig sektor vokser og verdiskapningen minker. Dette har vært en villet politikk, vi har ikke statsmenn lenger, slike som tenker på Norge og nordmenns beste. Dagens politikere har sjelden hatt en jobb. De har bare albuet seg frem, gått på pratekurs og blitt profesjonelle til å snakke, og det i en lang evighet, uten å si noe som helst. Det har blitt en ettertraktet egenskap i de kretser. Men de er veldig glade i penger og makt, og utnytter alle muligheter til å mele sin egen kake. De bryr seg lite om vanlige folk som mister sitt. Vi ser resultatet i dag. Norge har et stort overskudd av energi, men likevel ender nordmenn opp med verdens høyeste drivstoff- og strømpriser. Det har ført til prisstigning og veksten går ned, Norge som var et rikt land har kommet inn i en stagflasjon. Fastlandsøkonomien synker, mens offshoreinntektene fosser inn så statskassen flommer over. Mens vanlige folks kjøpekraft synker. Vi går inn i en politikerskapt dyrtid.

Krise, krise og mer krise. Vi har klimakrise, olje er galskap, kloden koker og økosystemet kommer til å kollapse. Så har vi strømkrise, den kommer visst av det er krig i et land som heter Ukraina. Sånn holder de på, men lettelse på avgifter er det ikke tale om. I stedet har politikerne oppfunnet noe som de så flott kaller strømstøtte, som egentlig er utbytte, siden kraften i Norge tilhører nordmenn, ikke politikerne. Vi har nedbetalt dette gjennom generasjoner. Men det forglemmes i forbifarten. Her er det snille politikere som gir til folket.

Det samme gjelder formuesskatten, det er en bedriftsskatt. Hvorfor ikke bare kalle det med rette navn, bedriftseiere må tømme kassen for å betale. Dette er penger som heller kunne ha vært brukt til verdiskapning, men det ender dessverre opp i det sorte hullet.

Om noen enda ikke helt forstår hvorfor Røkke flytter ut landet?

