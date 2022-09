– Jeg håper jeg tar feil, men jeg tror at vi bare har sett begynnelsen på en konkursbølge, sier Rytman.

Oppsiktsvekkende at NHO og Virke godtok pakken

NHO-sjef Ole Erik Almlid sa under pressekonferansen, da pakken ble lagt frem, at ordningen ikke er perfekt, men Rytman kaller det oppsiktsvekkende at NHO og Virke godtok regjeringens pakke.

– Alt er bedre enn ingenting, men det er en symbolikk i at de presenterer dette sammen med næringsministeren, sier Ryman.

– Ved første øyekast så fremstår denne strømpakken som en tikkende byråkratibombe. Det er for lite, for sent og det virker alt for komplisert å benytte seg av disse tiltakene. Dersom man har hatt de minste bedriftene i tankene når man har utformet dette, så viser det en manglende forståelse for hvordan hverdagsnæringslivet fungerer i praksis, sier Rytman i en pressemelding fra SMB.

